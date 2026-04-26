A lenda do futebol Xavi deu entrevista para Romário em seu canal do YouTube. Em episódio lançado neste sábado (25), o ex-meia comentou sobre sua carreira de jogador, treinador e também revelou alguns bastidores do seu período de Barcelona, inclusive sobre a volta de jogadores ao clube.

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Durante a entrevista, o espanhol revelou que, quando assumiu o comando do Barcelona, tentou resgatar alguns companheiros da sua época de jogador. O treinador chegou a trazer Daniel Alves de volta, mas confirmou que também tentou outros nomes de muito impacto para o clube, um deles o brasileiro Neymar, que estava no PSG naquele período.

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— Consegui trazer de volta o Dani Alves e tentei trazer o Neymar, o Pedro e o Messi quando era treinador — afirmou Xavi.

Ainda sobre o craque brasileiro, Xavi disse que a chegada de Neymar só não foi possível por conta da situação financeira do clube na época.

— Houve uma oportunidade com o Neymar, mas também não aconteceu. Não aconteceu por causa da nossa situação financeira muito difícil. O Fair Play Financeiro estava nos limitando severamente, e ainda havia os infames salários — completou o espanhol.

Xavi e a volta de Messi ao Barcelona

Um dos jogadores da lista de desejos do treinador Xavi foi seu ex-companheiro de Barcelona, o argentino Lionel Messi. De acordo com o espanhol, o retorno do maior ídolo da história do Barça não foi possível por conta do presidente do clube:

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— Tentei contratá-lo para o Barça, conversei com ele por cinco meses, estava tudo acertado, mas o atual presidente do Barça disse não — disparou Xavi

Juntos, os dois fizeram história pelo clube da Catalunha. Ao lado de Iniesta, os jogadores integraram a melhor fase da história do Barça. No período vitorioso, conquistaram quatro Champions League e sete títulos de La Liga.

Messi e Xavi juntos pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

Durante a conversa, Xavi não poupou elogios a Messi e, quando perguntado sobre a premiação da Bola de Ouro de 2010, na qual foi finalista do prêmio, o ex-jogador afirmou que o argentino realmente merecia levar o troféu para casa:

— Messi é um jogador de futebol muito melhor do que eu, não há discussão, a comparação é absurda. Quando ele ganhou a Bola de Ouro de 2010, senti que a justiça foi feita. Não sinto que fui roubado de uma Bola de Ouro — disse o espanhol.

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