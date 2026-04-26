Chelsea vence Leeds United e enfrentará Manchester City na final da Copa da Inglaterra
A grande decisão será no dia 16 de maio
Final à vista! O Chelsea venceu o Leeds United e garantiu uma vaga na final da Copa da Inglaterra. O duelo aconteceu neste domingo (26), no estádio de Wembley, em Londres. A partida foi tensa e equilibrada, mas ainda na primeira etapa, Enzo Fernández marcou o gol solitário que deu a classificação aos Blues.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Chelsea avança para a decisão da Copa da Inglaterra, onde enfrentará o Manchester City no dia 16 de maio, em Wembley. As duas equipes já se enfrentaram em finais de Champions League, Community Shield e Copa da Liga Inglesa, mas nunca na Copa da Inglaterra – será uma final inédita. A última vez que se encontraram em uma decisão foi em 2021, na Champions League, quando os Blues levaram a melhor.
Como foi o jogo entre Chelsea x Leeds United?
Na semifinal da Copa da Inglaterra entre dois times da Premier League, Chelsea e Leeds United chegaram ao confronto com histórias diferentes. De um lado, os Blues, que trocaram de treinador pela terceira vez na temporada, precisavam de uma vitória – e possivelmente de um título – para voltar aos trilhos. Do outro lado, o Leeds United, o time mais modesto entre as equipes, tentava surpreender e alcançar a final pela primeira vez em 53 anos.
Aos 14 minutos, veio a chance mais aguda do jogo. O Chelsea trabalhava a bola no seu campo de defesa, tentando sair da pressão do Leeds. Os Blues trocavam passes com seus zagueiros, e Chalobah recebeu. Ele tentou cruzar a bola, que foi roubada por Aaronson. O Leeds, com a chance, conseguiu montar um ataque rápido. Bogle avançou com a bola e tocou para Calvert-Lewin, que, no auge da sua habilidade e experiência, deu um passe primoroso entre três defensores para Aaronson, deixando o atacante no mano a mano com Sánchez. Na cara do gol, o jogador americano chutou, mas Robert Sánchez foi melhor e fez uma grande defesa para manter o placar em 0 a 0.
Poucos minutos depois, foi o Chelsea que quase chegou ao gol. Os Blues povoavam o campo de ataque e tentavam surpreender a defesa do Leeds United. Os toques eram rápidos e a pressão era grande. Desta forma, Enzo Fernández recebeu a bola e, de forma rápida, conseguiu encontrar João Pedro, que chutou de primeira e acertou a trave.
A chance, no entanto, animou os ânimos dos Blues. Poucos minutos depois, o Chelsea voltou ao campo de ataque após uma jogada que começou nos pés de Sánchez. O goleiro chutou para o campo de ataque, onde Pedro Neto e Struijk disputaram e a bola acabou sobrando para João Pedro. O brasileiro viu o português avançando pela ponta e deu a bola para o atacante, que, ao dominar, cruzou para Enzo Fernández cabecear com liberdade e marcar o primeiro gol do jogo. Após o gol, o duelo permaneceu tenso, porém, sem grandes chances.
A segunda etapa começou com tudo. Em menos de um minuto, quem estava cochilando no estádio acordou no susto. Após um ataque do Leeds United, a bola pipocou na área e fora, até chegar nos pés de Stach. O jogador chutou uma bola seca, direta, que passou por todo mundo, mas não passou por Robert Sánchez, que, com uma mão, defendeu o petardo e salvou o Chelsea.
Após a grande chance, o jogo deu uma equilibrada. O Leeds United era ligeiramente melhor que o Chelsea e chegava ao ataque mais vezes. Na segunda etapa, o time acumulava mais finalizações, mais posse de bola e mais cruzamentos na área. O Chelsea, por outro lado, tentava sair para o jogo, mas travava na defesa do Leeds United e em suas próprias ineficiências.
Na reta final, o duelo ficou muito pegado, com faltas fortes de ambos os lados. O Leeds United pressionava forte em busca do empate, e o Chelsea gastava o tempo e se defendia como podia. Ao fim do jogo, o árbitro apitou e os Blues puderam comemorar sua primeira final desde o Super Mundial de Clubes.
O que vem por aí?
Com o duelo finalizado, o Chelsea volta suas atenções para a Premier League, quando enfrentará o Nottingham Forest em busca de acabar com a má fase no campeonato e garantir uma vaga nas competições internacionais. O time jogará no dia 4 de maio, às 11h (horário de Brasília). Na parte de baixo da tabela, o Leeds United quer se afastar do fantasma do Z-3 e enfrentará o Burnley na próxima sexta-feira (1º), às 16h (de Brasília).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias