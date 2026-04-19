Santos 3 x 0 Fluminense no Brasileirão 2018; três gols nos últimos 10 minutos na Vila
Peixe marca três gols em cinco minutos e Gabigol atinge marca histórica.
O confronto entre Santos e Fluminense, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, foi um daqueles jogos que testam a resiliência do torcedor. No dia 27 de outubro, a Vila Belmiro recebeu um Peixe faminto pelo G-6, sob o comando de Cuca, enfrentando um Tricolor das Laranjeiras que, estrategicamente, optou por poupar seus principais titulares visando a disputa da Copa Sul-Americana. O cenário parecia favorável aos donos da casa, mas o desenrolar da partida mostrou que a vitória exigiria paciência e um toque de predestinação. O Lance! relembra Santos 3 x 0 Fluminense no Brasileirão 2018.
Durante quase 80 minutos, o que se viu foi um monólogo santista diante de uma muralha defensiva montada por Marcelo Oliveira. O Santos detinha a posse de bola, circulava a área adversária e criava chances, mas parava invariavelmente nas mãos do goleiro Rodolfo ou na falta de pontaria de seus atacantes. Rodrygo e Carlos Sánchez tentavam furar o bloqueio com jogadas individuais e chutes de fora, mas a rede teimava em não balançar, elevando a ansiedade das arquibancadas que já começavam a esboçar protestos.
O ponto de virada aconteceu de forma dramática na reta final do segundo tempo. Aos 38 minutos, o volante Alison, em uma subida ao ataque, foi derrubado na área: pênalti. A responsabilidade caiu nos pés de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Com a frieza habitual, o camisa 10 deslocou o goleiro e inaugurou o placar. Mais do que os três pontos, aquele chute representou um marco eterno: foi o gol de número 12.500 da história do Santos FC, unindo a artilharia daquele campeonato à mística centenária do clube.
O gol de Gabigol agiu como um catalisador que desintegrou a resistência carioca. Com o Fluminense obrigado a sair para o jogo, o Santos encontrou os espaços que tanto buscou durante a tarde inteira. Apenas quatro minutos depois, o lateral Victor Ferraz apareceu como elemento surpresa na área para cabecear um cruzamento perfeito de Sánchez, ampliando a vantagem e garantindo o alívio necessário para os jogadores e para a comissão técnica de Cuca.
Para fechar a tarde com chave de ouro, Carlos Sánchez, que já era o melhor em campo pelas assistências, decidiu deixar o dele. No minuto seguinte ao segundo gol, o uruguaio acertou um chute magistral de fora da área, transformando um placar magro em uma goleada relâmpago de 3 a 0 em apenas cinco minutos. Aquela vitória não apenas consolidou o Santos na briga pela Libertadores, mas reafirmou a força da Vila Belmiro como um palco onde a história e o futebol ofensivo se encontram nos momentos mais inesperados.
A goleada relâmpago na Vila Belmiro
A partida ficou marcada pela eficiência letal do Santos nos minutos finais. Enquanto o Fluminense conseguiu segurar o empate por 83 minutos, a estrutura defensiva ruiu completamente após o primeiro gol sofrido. A entrada de Derlis González e as movimentações de Diego Pituca foram fundamentais para manter o ritmo intenso até o apito final, impedindo qualquer tentativa de reação do time reserva tricolor, que se viu atordoado pela velocidade das transições santistas.
Além da importância estatística do gol de Gabigol, o jogo serviu para coroar a excelente fase de Carlos Sánchez. O meia uruguaio comandou todas as ações criativas e, com um gol e uma assistência, provou ser o motor daquela equipe. O resultado final deu ao Santos a confiança necessária para a reta final do campeonato, enquanto para o Fluminense restou o foco total na competição continental, após sofrer um apagão tático em um dos estádios mais tradicionais do mundo.
Ficha técnica - Santos 3 x 0 Fluminense no Brasileirão 2018
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2018 – 31ª rodada
- Data: 27 de outubro de 2018
- Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)
- Público: 8.680 pagantes
- Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)
- Gols: Gabigol (39' 2ºT), Victor Ferraz (43' 2ºT) e Carlos Sánchez (44' 2ºT)
Escalações:
Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Robson Bambu e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Rodrygo (Jonathan Copete), Bruno Henrique (Derlis González) e Gabigol (Bryan Ruiz). Técnico: Cuca.
Fluminense: Rodolfo; Igor Julião, Frazan (Alex), Paulo Ricardo e Marlon; Dodi, Airton (Mateus Norton), Daniel (Bryan Cabezas) e Fernando Neto; Marcos Júnior e Júnior Dutra. Técnico: Marcelo Oliveira.
