Wanderson de Paula Sabino, imortalizado no futebol como Somália, nasceu em 22 de junho de 1977, em Nova Venécia (ES). Com impressionantes 1,90m de altura, ele se tornou o protótipo do centroavante clássico: forte no jogo aéreo e letal dentro da área. Revelado pelo América-MG ao lado de Gilberto Silva, ele logo provou ser um andarilho do gol. Hoje, torcedores de dezenas de clubes brasileiros e estrangeiros ainda se perguntam por onde anda Somália, o artilheiro que defendeu mais de 30 camisas ao longo de uma carreira vitoriosa.

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Sucesso na Europa e brilho na Champions League

Aos 21 anos, Somália iniciou sua jornada internacional. Após uma passagem pela Eslovênia, ele chegou ao Feyenoord, da Holanda, onde viveu momentos de elite. Pelo clube holandês, o capixaba conquistou a Eredivisie e a Supercopa da Holanda, mas seu feito mais memorável foi o gol da classificação na UEFA Champions League contra o Rosenborg. Essa experiência europeia refinou sua técnica e o preparou para retornar ao Brasil como uma estrela do mercado.

O auge no São Caetano e a glória no Fluminense

De volta ao Brasil em 2001, Somália tornou-se um dos pilares da era de ouro do São Caetano. No "Azulão", teve três passagens marcantes, acumulando 130 jogos e 36 gols. Foi peça-chave no vice-campeonato da Libertadores de 2002 e na conquista do Paulistão de 2004, além de ter sido o artilheiro do estadual em 2007.

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Posteriormente, o atacante chegou ao Fluminense, onde viveu outro ápice na carreira:

Títulos: Conquistou a Copa do Brasil de 2007. Libertadores: Integrou o elenco vice-campeão da América em 2008. Protagonismo: Marcou gols decisivos no Maracanã, tornando-se um "talismã" para a torcida tricolor.

O artilheiro nômade e os recordes estaduais

Somália é conhecido como um dos maiores nômades do futebol moderno, tendo passado por 31 clubes. Além dos grandes centros, ele dominou artilharias em divisões de acesso e estaduais:

Foi o maior goleador da Série B pelo Duque de Caxias (2010). Garantiu a artilharia do Campeonato Carioca pelo Boavista em 2012, superando atacantes de clubes gigantes. Encerrou sua longa trajetória em 2018, no Taboão da Serra, aos 40 anos de idade.

Por onde anda Somália?

Se você busca saber por onde anda Somália, saiba que o ex-camisa 9 hoje dedica seu tempo a transformar vidas fora das quatro linhas. Residente em Belo Horizonte (MG), ele foca grande parte de sua energia no Instituto Show, um projeto social que atende cerca de 1.500 crianças carentes, oferecendo esporte, educação e apoio psicossocial.

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Em 2023, o ex-jogador passou por um grande susto ao sofrer uma trombose cerebral, mas recuperou-se plenamente e hoje usa sua história para conscientizar outras pessoas sobre cuidados com a saúde. Atualmente, aos 48 anos (em 2026), Somália é um empresário e criador de conteúdo digital de sucesso.

Com mais de 135 mil seguidores no Instagram (@somaliajogador), ele compartilha bastidores de sua vida em família e resenhas nostálgicas sobre sua carreira global. Para quem quer saber por onde anda Somália, basta acompanhar suas participações em podcasts de renome, como o Denílson Show, onde ele mantém viva a fama de bom contador de histórias e ícone do futebol brasileiro dos anos 2000.

Clubes de Somália na carreira