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Suíça x Argélia: veja melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

Suíços venceram por 2 a 0 e foram às oitavas de final do Mundial

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 02:11
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Suíça e Argélia se enfrentaram, na madrugada desta sexta-feira (3), em jogo válido pela segunda fase (16 avos) da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Com gols de Embolo e Ndoye, os suíços venceram por 2 a 0 e avançaram às oitavas de final.

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    Copa do Mundo 2026 continua trazendo jogos memoráveis. Com o encerramento das partidas desta quinta-feira (2), Portugal e Espanha se classificaram para as oitavas de final do Mundial. Na madrugada, a Suíça venceu e se juntou aos classificados. Confira, abaixo, como fica o chaveamento do torneio.

    Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (2), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, e garantiu vaga nas oitavas da competição. Em uma noite marcada por homenagens a Diogo JotaCristiano Ronaldo marcou, de pênalti, seu primeiro gol em um mata-mata de Mundial, enquanto Gonçalo Ramos decretou a classificação nos acréscimos.

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    O duelo ainda contou com gols anulados, pênalti polêmico e muita emoção. Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. O resultado também marcou a despedida de Luka Modric das Copas do Mundo, encerrando a trajetória de um dos maiores jogadores da história da seleção croata.

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    Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal e Croácia enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).

    Sem muita dificuldade no SoFi Stadium, em Los Angeles, na tarde desta quinta-feira (2), a Espanha passeou em campo e confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Mike Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro, o time comandado por Luis de la Fuente bateu a Áustria pelo placar de 3 a 0 e carimbou o passaporte para a próxima fase do Mundial de 2026.

    Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa
    Embolo comemora gol da Suíça em cima da Argélia na Copa Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    E na madrugada, mais um jogo tranquilo para a seleção favorita. Embolo e Ndoye marcaram, no começo do primeiro e segundo tempo, e mandaram a Argélia para casa. Com o resultado, a Suíça vai enfrentar o vencedor de Gana x Colômbia.

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