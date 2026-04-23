Arena da Copa do Mundo encerra acordo de naming rights e muda de nome

Após quatro anos de parceria, o Banco de Brasília (BRB) anunciou o fim do acordo de naming rights com a Arena Mané Garrincha e deixará de patrocinar o estádio de Brasília, construído para a Copa do Mundo de 2014. O fim do contrato aconteceu em comum acordo entre as partes e o estádio voltará a usar seu nome padrão adotado quando foi construído para o Mundial do Brasil.

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Segundo comunicado divulgado pela Arena BSB, concessionária responsável pela gestão do Mané Garrincha e do Ginásio Nilson Nelson, a marca do BRB já começa a ser retirado de placas e outras identidades visuais do estádio partir desta quinta-feira (23), de forma gradual.

Apesar do anúncio de encerramento em comum acordo da parceria, o portal "ge" afirmou que o contrato de naming rights entre BRB e a gestão da arena já havia encerrado em dezembro de 2024, mas as partes tentavam uma renovação do vínculo desde então. A extensão não aconteceu ao longo do último ano e foi comunicada publicamente agora. O Banco de Brasília negociou com a Arena BSB para manter os camarotes no espaço.

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O fim do patrocínio do BRB está diretamente ligado ao esquema de fraude do Banco Master, que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro. O Banco de Brasília manteve uma série de operações financeiras com o Master, como a compra de R$ 30 bilhões em carteiras de crédito e investimentos, fato que impactou negativamente nas finanças do BRB e obrigou a instituição a tomar medidas para tentar recompor seu patrimônio. Entre elas, colocar fim em contratos de patrocínio, como o que mantinha com o estádio.

Veja o comunicado do fim da parceria do BRB com a Arena Mané Garrincha

Arena BSB informa o encerramento do contrato de Naming Rights com o Banco BRB

A Arena BSB SPE S/A, concessionária da Arena Mané Garrincha e Arena Nilson Nelson comunica que, a partir de 23 de abril de 2026, ocorrerá o encerramento da utilização da marca "BRB" como naming rights dos equipamentos.

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Gradualmente serão retiradas todas as marcas, identificações e demais elementos visuais associados, em um processo conduzido de forma planejada e coordenada entre as partes.

A Arena BSB SPE destaca que a readequação não impactará a continuidade das atividades do complexo, que será operado normalmente, e registra seu reconhecimento pela parceria institucional estabelecida com o Banco de Brasília pelo período de 2022 a 2026.