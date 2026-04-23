A lesão de Estevão abre as portas da Copa do Mundo para Neymar? Jornal inglês analisa o cenário

A última data FIFA antes da Copa do Mundo de 2026 deixou Carlo Ancelotti com uma certeza: o "esqueleto" do Brasil está pronto. Jogadores como Danilo (Botafogo), Bremer e Douglas Santos se consolidaram, e nomes como Endrick e Igor Thiago parecem garantidos. No entanto, o destino, sempre imprevisível, pregou uma peça no treinador italiano. A grave lesão na coxa de Estevão, o ponta do Chelsea, abriu um vácuo no ataque brasileiro e, com ele, reacendeu o debate mais ruidoso do país: Neymar merece uma vaga na lista final?

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Neymar na partida entre Santos x Coritiba pela Copa do Brasil (Fotos: Raul Baretta / Santos FC)

A análise é do conceituado jornal britânico The Athletic, que classifica o momento como um "psicodrama que nunca acaba".

Tradução: A lesão de Estevão abrirá as portas da Copa do Mundo para Neymar?

Estevão não era apenas um jovem promissor; ele era o motor ofensivo de Ancelotti, com cinco gols marcados sob o comando do italiano, mais do que qualquer outro jogador. Sua ausência forçará uma reconfiguração tática. Raphinha, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique surgem como opções naturais. Além deles, Rayan (Bournemouth), Lucas Paquetá (Flamengo) e Richarlison (Tottenham) correm por fora na disputa pelas vagas remanescentes.

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Mas, diante da necessidade de criatividade, o nome de Neymar volta a ecoar nos corredores da CBF e nas rodas de conversa dos torcedores.

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O The Athletic destacou que, embora o apelo popular seja inegável, com pesquisas indicando que cerca de 50% dos brasileiros desejam o seu retorno, o desempenho de Neymar no Santos tem sido inconstante. Após um início de ano marcado por ausências, o atacante vive um ciclo de altos e baixos, alternando golaços, como o de cobertura contra o Vasco, com atuações abaixo da média e atritos com a torcida e a arbitragem.

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Apesar da pressão, que incluiu até uma conversa sobre o jogador entre o presidente Lula e Ancelotti, o treinador mantém a postura inabalável: a condição física é o critério soberano. "Vou selecionar jogadores que estejam fisicamente prontos", declarou o italiano ao L'Equipe recentemente.

Neymar tem dado sinais de evolução, completando sequências de jogos pelo Santos, mas o relógio corre contra ele. Faltam poucas partidas até o dia 18 de maio, data em que Ancelotti anunciará os 26 nomes que buscarão o hexacampeonato.

Estêvão deixou o campo em Chelsea x Manchester United com a camisa no rosto após sentir nova lesão muscular (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Se antes a porta parecia fechada, a infelicidade com Estevão a deixou entreaberta. O The Athletic conclui que, agora, a decisão está inteiramente nas mãos de Neymar. Ele precisa provar, nestes últimos jogos pelo Santos, que a magia que o consagrou ainda é capaz de sobrepor as limitações físicas que marcaram sua trajetória recente.