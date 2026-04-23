Titular do Real Madrid sofre lesão e preocupa seleção da Copa do Mundo

O Real Madrid confirmou na quinta-feira (22) uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita do meio-campista Arda Güler. O problema físico afasta o atleta de 21 anos do restante da atual temporada pelo clube espanhol. O departamento médico da equipe merengue prevê um tempo de recuperação de quatro semanas para o jogador. Com o diagnóstico, o foco do meia passa para a reabilitação em tempo hábil para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Turquia.

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A lesão aconteceu na terça-feira (21), durante a vitória contra o Alavés por La Liga. A ausência do atleta causa preocupação na seleção turca, que retorna ao torneio a Copa do Mundo após um hiato de 24 anos. Na atual temporada pela seleção, o meia anotou 13 gols e distribuiu sete assistências.

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Nas eliminatórias, ele contribuiu com um gol e quatro passes decisivos. A Turquia enfrenta Austrália, Paraguai e Estados Unidos na fase de grupos do Mundial.

Kadioglu e Arda Güler comemoram gol da Turquia sobre a Romênia (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Desempenho no Real Madrid

Antes da contusão, o meio-campista atravessava a sua melhor fase no Real Madrid desde a transferência do Fenerbahçe no ano de 2023. Em 50 partidas oficiais disputadas, o turco teve participação direta em 20 gols, com seis tentos e 14 assistências. Na Champions League, o jogador marcou duas vezes no duelo de volta das quartas de final contra o Bayern de Munique.

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Outras lesões

A partida contra o Alavés também resultou em um problema físico idêntico para o zagueiro Éder Militão. O zageuiro brasileiro machucou o bíceps femoral da perna esqueda e também perderá o restante da temporada pelo clube merengue. As baixas dificultam a situação do time treinado por Álvaro Arbeloa. O comandante sofre pressão e pode deixar o cargo ao final do atual calendário. O Real Madrid aparece nove pontos atrás do líder Barcelona na liga nacional, com seis jogos para o fim do campeonato.

O Real Madrid volta aos gramados na sexta-feira (24), contra o Real Betis, pela 34ª rodada de La Liga, no Estadio de la Cartuja, em Sevilha.

Vini Jr e Mbappé contra Bayern de Munique (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

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