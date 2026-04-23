Paolo Zampolli, enviado especial de Donald Trump e figura dos bastidores de Washington, iniciou um movimento para tentar substituir o Irã pela Itália no próximo Mundial. A sugestão, entregue diretamente a Gianni Infantino, utiliza o peso histórico da tetracampeã, que não se classificou no campo ao perder para a Bósnia, como justificativa para uma vaga por "convite".

continua após a publicidade

Zampolli, italiano de nascimento, não esconde que seu desejo é ver a Azzurra nos EUA, mas o movimento é visto como algo muito maior que o futebol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FIFA descarta "tapetão" e prega autonomia do esporte

Apesar do lobby pesado vindo de um aliado de Trump, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tratou de encerrar o assunto. O dirigente garantiu que o Irã estará no Mundial e que não há qualquer chance de mudança baseada em critérios políticos. — O esporte tem que ficar à margem da política. O plano A é o único: o Irã vai jogar — disparou Infantino após acompanhar amistosos da seleção asiática.

continua após a publicidade

Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento da Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

Se Zampolli achou que a notícia seria bem recebida na Itália, errou feio. A proposta foi duramente criticada no país. O ministro do esporte, Andrea Abodi, afirmou que a vaga deve ser conquistada apenas no gramado, e que a ideia é impossível e inapropriada. Luciano Buonfiglio, presidente do Comitê Olímpico Italiano, também não poupou palavras: — Eu me sentiria ofendido. É preciso merecer para ir à Copa.

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

O que diz a regra sobre desistências e multas?

Caso o Irã realmente decidisse abandonar o Mundial, a FIFA não vai chamar a Itália. Pelo regulamento, a vaga deveria ser ocupada por outra seleção da Ásia (AFC), como os Emirados Árabes Unidos. Além disso, o artigo 6 do regulamento prevê punições pesadíssimas para quem desiste.

continua após a publicidade

Se a retirada ocorrer nos últimos 30 dias antes da Copa, a multa mínima é de 550 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), além da obrigação de devolver todos os fundos de preparação recebidos da FIFA.

➡️ Confira datas e horários dos jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

+ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.