GAT Official Launch Brasil 2026 confirma agenda estratégica Além de uma agenda robusta, o evento conta com a participação dos principais atores do mercado brasileiro na indústria de jogos e entretenimento

A GAT Official Launch Brasil 2026, evento que reunirá autoridades governamentais, reguladores, associações, operadores, fabricantes, fornecedores, investidores e líderes da indústria de jogos e apostas do Brasil e da América Latina, já tem data marcada para começar. Entre os dias 29 e 30 de julho, no Jockey Club de São Paulo, o encontro marcará o lançamento da GAT Events no mercado brasileiro.

Patrocinadores do evento

A organização anuncia que a Gaming Laboratories International (GLI), a Gamanza e a Pariente Advisory são as patrocinadoras desta primeira edição. As empresas são amplamente reconhecidas por sua trajetória e liderança em certificação, tecnologia, conformidade regulatória, gamificação e inovação. No caso da Pariente Advisory, consultoria estratégica independente para hotelaria, jogos e resorts integrados, é fundada por Alex W. Pariente, Chair desta edição inaugural.

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Além dos patrocinadores da edição, a World Gaming Business, da Clarion Gaming, na qual foi organizadora da ICE Barcelona e da iGB, é a parceira global de mídia do lançamento do GAT Official Launch Brasil 2026, fortalecendo o alcance internacional do evento e ampliando sua visibilidade.

— Será uma jornada imersiva com os melhores do setor e uma oportunidade extraordinária para networking e atualização de conhecimento. O futuro dos jogos no Brasil já chegou, e a GAT sabe disso — comentou José Aníbal Aguirre, CEO da GAT Events.

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Alex W. Pariente, Chair do GAT Official Launch Brazil 2026, acrescentou a importância do evento no debate do mercado regulamentado no Brasil.

— O Brasil não está mais debatendo se terá um mercado regulamentado; está debatendo o quão atrativo para investimentos ele será. A legalização é o evento. Atratividade para investimentos é a condição — disse.

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Empresas confirmadas e atores importantes do setor no Brasil

Entre as empresas que já confirmaram participação estão Altenar, Timeless Tech, Novomatic, FIRST, Oddin, Sportingtech, XtremePush, bet365, Cactus Gaming, Nuvei, 3OAKS e ClearSky Network, refletindo o interesse que este novo espaço de negócios e análises tem gerado para a indústria brasileira.

Importantes nomes do setor

Um grupo de figuras proeminentes, envolvidas na criação e desenvolvimento do setor no Brasil e com profundo conhecimento de seu estado atual e processos em curso, assumiu o papel de liderança no dia de conversas que será realizado no Jockey Club de São Paulo na quinta-feira (30), a partir das 14h. São elas: Alex W. Pariente — Chair, GAT Official Launch Brazil 2026 e Fundador e Diretor da Pariente Advisory; Neil Montgomery, Liliana Costa, Bárbara Teles, Ricardo Magri, Plínio Augusto Lemos Jorge, Bruno Omori, Amilton Noble, Sávio Prado, Georges Didier e Hugo Leite.

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Estes são alguns dos palestrantes convidados pelos Embaixadores GAT para discutir os temas propostos: Hazenclever Lopes Cançado — Ex-Presidente da LOTERJ; Eduardo Ludmer — Chefe Jurídico e Compliance, BetMGM; Thiago Garrides – CEO, Cactus Gaming; Ana Bárbara Costa — Diretora de Relações Governamentais da ABRAJOGO; Roberto Carvalho Brasil Fernandes — Fundador, Brasil Fernandes Advogados; Max Bauer — Diretor LATAM, Novomatic; Fabricio Tota — Diretor, Mercado Bitcoin e colunista do Estadão; Fernando Garita — Cofundador, Grupo Kabata; Fabíola Esteves — Presidente da LOTERJ; Alessandro Montenegro Dantas — CEO, ALDEOTA; Roberto Quattrini — Diretor Geral, Novomatic Brasil; Iuri R. Castro — Eng., M.Sc., Ph.D., Ex-Subsecretário de Loterias e Apostas.

Programação GAT Official Launch Brasil

Quinta-feira, 30 de julho - Jockey Club de São Paulo

13h00 – 14h00: Inscrições e credenciamento;

14h00 – 14h10: Abertura Oficial;

14h10 – 14h20: Apresentação de Abertura — Panorama da Indústria de Jogos no Brasil;

14h20 – 14h55: Painel — Quando a regulação se torna fiscalização: Superando a lacuna de canalização;

14h55 – 15h30: Painel — O teste da Copa do Mundo: Integridade, publicidade e Jogo Responsável;

15h30 – 15h50: Intervalo para café e networking;

15h50 – 16h25 Painel — GLI: O Avanço do Licenciamento B2B no Brasil;

16h25 – 17h00 Painel — Resorts integrados e potencial turístico: PL 2234 e próximos passos;

17h00 – 17h35 Painel — O futuro dos cassinos terrestres no Brasil: Oportunidades, desafios e integração omnichannel;

17h35 – 18h10 Painel — Mercados de previsão e apostas;

18h10 – 18h45 – Painel de Encerramento — A questão federal: Loterias, estados e as perspectivas para o próximo ano;

19h00 – Coquetel de encerramento e networking — Jockey Club.

Mais informações sobre o evento