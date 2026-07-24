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GAT Official Launch Brasil 2026 divulga programação oficial

Encontro reunirá autoridades, especialistas e empresas para discutir os rumos do setor no país

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/07/2026 17:21
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GAT Official Launch Brasil 2026 divulga programação oficial
Evento será realizado nos dias 29 e 30 de julho, no Jockey Club de São Paulo (Foto: Divulgação)

Regulação e fiscalização do mercado, integridade esportiva, Jogo Responsável, licenciamento B2B, o projeto de lei dos cassinos físicos (PL 2.234/2022), os mercados de predição e o papel das loterias no modelo federativo brasileiro serão os principais temas da GAT Official Launch Brasil 2026. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de julho, no Jockey Club de São Paulo.

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A programação contará com os Embaixadores GAT Brasil, grupo formado por profissionais do setor que atuarão como moderadores e painelistas ao lado de autoridades, executivos e especialistas. Entre os participantes estão Alex W. Pariente, Neil Montgomery, Liliana Costa, Bárbara Teles, Ricardo Magri, Plínio Augusto Lemos Jorge, Bruno Omori, Amilton Noble, Sávio Prado, Iuri Castro, Georges Didier e Hugo Leite.

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José Aníbal Aguirre, fundador e CEO da GAT Events, afirmou que a chegada da feira ao Brasil representa um marco na expansão da empresa para o mercado brasileiro.

— Estou emocionado com o trabalho que estamos desenvolvendo para chegar ao Brasil, um sonho há muito tempo. É motivadora a resposta generosa e irrestrita de tantos amigos que nos oferecem seu apoio. Como diz nossa amiga Liliana Costa, companheira de tantas jornadas, 'o gigante despertou e não está mais adormecido'. Na noite de 29 de julho nos encontraremos no restaurante Vicky Barcelona, em um encontro por convite, para brindar ao futuro da GAT Expo Brasil 2027. No dia 30, o Jockey Club de São Paulo nos espera para uma imersão profunda no presente e no futuro deste ecossistema — disse.

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Alex W. Pariente, presidente da GAT Official Launch Brasil 2026, afirmou que o foco das discussões sobre o setor passou a ser o ambiente de investimentos.

"O Brasil já não discute mais se terá um mercado regulado; discute quão investível ele será. A legalização é o evento. A investibilidade é a condição — afirmou.

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Liliana Costa, diretora para a América Latina da World Gaming Business, destacou que o lançamento da GAT no Brasil ocorre em um momento de consolidação do mercado regulado e de ampliação das discussões sobre o setor.

— Para a World Gaming Business da Clarion Gaming é uma honra acompanhar como Media Partner o lançamento oficial da GAT no Brasil, um mercado que vive um momento decisivo para a consolidação de um ecossistema regulado, responsável e sustentável. Nosso compromisso é contribuir com cobertura especializada, visão regional e uma plataforma de alcance internacional para ampliar as conversas que definirão o futuro da indústria no Brasil e na América Latina — comentou.

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Programação GAT Official Launch Brasil

O credenciamento terá início às 13h do dia 30 de julho. Os painéis serão realizados entre 14h e 18h45. Após o encerramento da programação, haverá um coquetel de networking, das 19h às 21h.

A abertura será conduzida por José Aníbal Aguirre e Liliana Costa. Em seguida, Alex W. Pariente fará uma apresentação sobre o cenário do mercado brasileiro na segunda metade de 2026, abordando temas como a canalização do mercado, a Copa do Mundo e o andamento do PL 2.234/2022.

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Painel 1 – Da regulação à fiscalização efetiva

O debate abordará os desafios da supervisão do mercado regulado, o combate às operações ilegais e o fortalecimento da canalização para operadores autorizados. A mediação será de Neil Montgomery, com participação de Hazenclever Lopes Cançado, Fabiano Jantalia e Eduardo Ludmer.

Painel 2 – Copa do Mundo: integridade, publicidade e Jogo Responsável

O foco será o impacto da Copa do Mundo sobre a integridade esportiva, a publicidade no setor e as medidas de proteção ao consumidor. A mediação ficará a cargo de Bárbara Teles, com participação de Ricardo Magri e outros convidados.

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Painel 3 – Licenciamento B2B e infraestrutura tecnológica

O painel discutirá certificação, laboratórios e os desafios do licenciamento de fornecedores de tecnologia. Hugo Leite será o moderador, com Thiago Garrides e Ana Bárbara Costa Teixeira entre os participantes.

Painel 4 – Resorts integrados e o PL 2.234/2022

Especialistas discutirão o projeto de lei que prevê a legalização dos cassinos físicos, além dos impactos econômicos e turísticos dos resorts integrados. Alex W. Pariente mediará o debate com Roberto Carvalho Brasil Fernandes, Plínio Augusto Lemos Jorge e Bruno Omori.

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Painel 5 – Futuro dos cassinos físicos no Brasil

O painel tratará dos desafios para a implantação do setor, incluindo certificação, formação de profissionais e integração entre operações presenciais e digitais. Alex W. Pariente será o moderador, com participação de Max Bauer e representantes da indústria.

Painel 6 – Mercados de predição e apostas

A discussão será voltada ao posicionamento regulatório do Brasil sobre os mercados de predição e aos impactos para outros países da América Latina. A mediação será de Sávio Prado, com participação de Fabricio Tota e outros convidados.

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Encerramento

O painel final abordará o papel das loterias estaduais e municipais, as decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 492 e 493 e a atuação da Caixa no modelo federativo. A mediação será de Amilton Noble, com participação de Fabíola Esteves, Ricardo Amado, Roberto Quattrini e Iuri R. Castro.

Após as considerações finais de Alex W. Pariente, o evento será encerrado com um coquetel de networking, reunindo autoridades, representantes de associações, operadores e empresas do setor.

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