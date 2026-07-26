Palmeiras fecha com novo patrocinador para o peito da camisa; saiba mais Acordo tem validade até o fim de 2028 e terá estreia neste domingo (26), na partida contra o Atlético-MG

O Palmeiras anunciou na tarde deste domingo (26) a nova patrocinadora, que ficará estampada entre os símbolos do Palmeiras e da Puma. O clube Palestrino firmou uma parceria com o Consórcio Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do Brasil, tendo um acordo de patrocínio com validade até julho de 2028.

A logomarca da empresa passará a ser estampada no peito das camisas de jogo, treino e aquecimento do Palmeiras, incluindo os times masculino, feminino e das categorias de base. A estreia acontecerá na partida contra o Atlético-MG, neste domingo (26), às 19h30, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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— É uma satisfação receber a Embracon como parceira do Palmeiras. Esta união reforça a credibilidade da nossa marca e a confiança de grandes empresas no trabalho que estamos realizando — afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

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Por outro lado, para Guido Savian Júnior, presidente administrativo da companhia e torcedor declarado do Palmeiras, a parceria tem um sabor especial.

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— Poucas coisas têm tanto valor quanto ver duas paixões da minha vida caminhando juntas. Como palmeirense desde criança e cofundador da Embracon, é uma emoção especial ver a nossa marca fazer parte da trajetória de um clube que sempre esteve presente na minha história — disse.

Início de uma parceria que deve ter novidades no futuro

A união entre o clube e a administradora deverá ter novas ações no futuro. De acordo com a nota oficial divulgada pelo clube, em breve, a recém-parceria ganhará um novo capítulo com uma novidade voltada à torcida do Verdão. Os detalhes ainda não foram revelados, porém reforçarão o compromisso das marcas em criar novas oportunidades para que os torcedores palestrinos.

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— Essa parceria une a paixão de torcedores ao legado que construímos na Embracon ao longo de quase 37 anos. É o início de uma história que queremos viver de perto com a torcida palmeirense — destacou Juarez Antônio da Silva, presidente comercial do Consórcio Embracon.

Nova parceria firmada entre Palmeiras e Embracon - (Foto: divulgação/Palmeiras)

Veja vídeo de apresentação da nova patrocinadora

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