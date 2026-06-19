logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Reforço do Monaco, Ansu Fati lança primeiro single com clipe gravado entre Barcelona e Rio

Atacante estreia na música com o single "Sea Como Sea", gravado entre Barcelona e o Rio de Janeiro.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 12:10
Atualizado há 3 minutos
Favorite o Lance! no Google
Ansu Fati com a camisa do Brasil
Ansu Fati com a camisa do Brasil (Foto: @elbersaldanha)

Após encerrar uma trajetória de sete anos no Barcelona e acertar em definitivo com o AS Monaco para a próxima temporada, Ansu Fati dará início a um novo desafio fora dos gramados. O atacante assinou contrato de longo prazo com a gravadora Music Brokers e lançará seu primeiro single, "Sea Como Sea", nesta sexta-feira (19), com distribuição global pela The Orchard.

continua após a publicidade
  • Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

    Ansu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 3 dias
  • Lance!

    Pai de Ansu Fati critica Espanha após ausência do atacante: ‘Acima de qualquer outro’

    Copa do Mundo
    Há 3 semanas

    • ➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    O projeto começou a ser desenvolvido ainda durante o período de recuperação da grave lesão no joelho sofrida pelo atacante em 2020. De acordo com o jogador, foi nesse momento que passou a escrever músicas, processo que ganhou força após sua chegada ao AS Monaco, em julho de 2025.

    — Assinar com a Music Brokers é dar um nome oficial a algo que vinha acontecendo em privado há anos. Como sempre digo: "gosto de expressar aquilo que vivo" — afirmou Ansu Fati.

    continua após a publicidade

    O single de estreia foi produzido por Federico Scialabba, CEO e cofundador da Music Brokers, em parceria com os produtores Gambinoalaprod, de Nice, e Adrián Ayerbe, de Madri. O videoclipe foi gravado no Rio de Janeiro e intercala imagens da cidade, incluindo cenas na Rocinha, com registros de Ansu Fati em Barcelona, fazendo referência aos dois lugares que marcaram sua trajetória pessoal e profissional.

    Musicalmente, "Sea Como Sea" reúne influências de Afrobeats, Reggaeton e Amapiano, refletindo as referências culturais do atacante. O lançamento marca o início da trajetória artística de Ansu Fati, que pretende conciliar a música com a carreira no futebol profissional, e as músicas já estão disponíveis no Instagram e TikTok.

    continua após a publicidade

    Ansu Fati é do Monaco

    A partir da próxima temporada, Ansu Fati iniciará uma nova etapa na carreira. Depois de sete anos vinculado ao Barcelona, o atacante deixa em definitivo o clube catalão para assinar com o Monaco, equipe pela qual atuou por empréstimo na última temporada.

    A transferência encerra um ciclo que começou cercado de expectativas. Revelado pelas categorias de base do Barcelona e apontado como uma das maiores promessas do futebol espanhol, Ansu Fati chegou a herdar a histórica camisa 10 após a saída de Lionel Messi. No entanto, uma sequência de graves lesões interrompeu sua ascensão e dificultou a consolidação do atacante entre os principais nomes da equipe.

    🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    João Neves fez único gol da seleção portuguesa na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Copa do MundoDeclaração de João Neves sobre Cristiano Ronaldo irrita internautas: 'Bizarro'Há 1 hora
    Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo
    Fora de CampoDe Romário a Benedita: Endrick une rivais políticos e Baixinho cobra Ancelotti ao Lance!Há 1 hora
    Referência da Seleção do Haiti nunca pisou no país (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Copa do MundoOponente do Brasil, principal atleta do Haiti joga com dois brasileirosHá 1 hora
    Após empréstimo breve, Endrick retorna ao Real Madrid no fim de julho (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Fora de CampoRizek questiona decisão de Ancelotti sobre Endrick: 'Tem pressa'Há 3 horas
    Fora de CampoMãe de Endrick se emociona ao relembrar trajetória do filho e exalta maturidade antes da paternidadeHá 3 horas
    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Fora de CampoEmissora argentina demite apresentadora após notícia falsa sobre a morte do pai de MessiHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)
    Hakimi se pronuncia após ter recurso negado por acusação de estupro
    Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda (Foto: Arquivo pessoal)
    Quem são as esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira?
    Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
    IA aponta resultado surpreendente em Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Seleção Brasileira
    Para quais clubes torcem os jogadores da Seleção Brasileira?
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Saiba as equipes de transmissão da Globo, SBT e CazéTV para Brasil x Haiti
    Seleção Brasileira está em terceiro lugar no Grupo C (Foto: Reprodução / LanceTV!)
    Torcedores projetam goleada em Brasil x Haiti na Copa do Mundo: 'Eu cravo!'
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (19)?
    Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
    Copa do Mundo: vidente crava vencedor de Brasil x Haiti
    Ex-atleta retornará a comentar uma Copa do Mundo após 12 anos (Foto: Reprodução/GalvãoFC)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (19)?
    Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
    Torcedores do Vasco reagem a demissão de Renato Gaúcho: 'Amadorismo'
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Tiros geram momento de pânico na Times Square, em Nova York
    Dadá Favatto e Carol Sorrentino durante podcast falando sobre a relação de Edmundo e Romário. (Foto: Reprodução)
    Filhas de Edmundo e Romário revelam tensão entre os ex-jogadores: 'Vai apanhar'
    Catar buscou o empate no último minuto (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
    Por que o Catar ainda tem chances de se classificar mesmo com -6 de saldo?