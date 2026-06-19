Reforço do Monaco, Ansu Fati lança primeiro single com clipe gravado entre Barcelona e Rio Atacante estreia na música com o single "Sea Como Sea", gravado entre Barcelona e o Rio de Janeiro.

Após encerrar uma trajetória de sete anos no Barcelona e acertar em definitivo com o AS Monaco para a próxima temporada, Ansu Fati dará início a um novo desafio fora dos gramados. O atacante assinou contrato de longo prazo com a gravadora Music Brokers e lançará seu primeiro single, "Sea Como Sea", nesta sexta-feira (19), com distribuição global pela The Orchard.

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O projeto começou a ser desenvolvido ainda durante o período de recuperação da grave lesão no joelho sofrida pelo atacante em 2020. De acordo com o jogador, foi nesse momento que passou a escrever músicas, processo que ganhou força após sua chegada ao AS Monaco, em julho de 2025.

— Assinar com a Music Brokers é dar um nome oficial a algo que vinha acontecendo em privado há anos. Como sempre digo: "gosto de expressar aquilo que vivo" — afirmou Ansu Fati.

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O single de estreia foi produzido por Federico Scialabba, CEO e cofundador da Music Brokers, em parceria com os produtores Gambinoalaprod, de Nice, e Adrián Ayerbe, de Madri. O videoclipe foi gravado no Rio de Janeiro e intercala imagens da cidade, incluindo cenas na Rocinha, com registros de Ansu Fati em Barcelona, fazendo referência aos dois lugares que marcaram sua trajetória pessoal e profissional.

Musicalmente, "Sea Como Sea" reúne influências de Afrobeats, Reggaeton e Amapiano, refletindo as referências culturais do atacante. O lançamento marca o início da trajetória artística de Ansu Fati, que pretende conciliar a música com a carreira no futebol profissional, e as músicas já estão disponíveis no Instagram e TikTok.

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Ansu Fati é do Monaco

A partir da próxima temporada, Ansu Fati iniciará uma nova etapa na carreira. Depois de sete anos vinculado ao Barcelona, o atacante deixa em definitivo o clube catalão para assinar com o Monaco, equipe pela qual atuou por empréstimo na última temporada.

A transferência encerra um ciclo que começou cercado de expectativas. Revelado pelas categorias de base do Barcelona e apontado como uma das maiores promessas do futebol espanhol, Ansu Fati chegou a herdar a histórica camisa 10 após a saída de Lionel Messi. No entanto, uma sequência de graves lesões interrompeu sua ascensão e dificultou a consolidação do atacante entre os principais nomes da equipe.

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