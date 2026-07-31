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Prediction markets e o futuro das apostas: especialistas analisam expansão e regulação

Sócio do Lance!, Guilherme Guimarães participou de painel sobre mercados de previsão e destacou desafios da regulação no Brasil

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 16:43
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Palestrantes no GAT Brasil 2026
Guilherme Guimarães, sócio do Lance!, ao lado dos demais palestrantes do painel na GAT Brasil (Foto: Divulgação)

O Lance! marcou presença nas discussões sobre o futuro dos mercados de previsão e das novas fronteiras de expansão da indústria de apostas na América Latina na GAT Brasil 2026. Sócio do Lance!, Guilherme Guimarães participou do painel "Mercados de previsão e apostas, uma nova fronteira de expansão na América Latina", realizado durante evento, e trouxe o debate sobre prediction markets.

Moderado por Sávio Prado, sócio do Prado, Castelli, Vasconcelos, o painel reuniu especialistas para discutir os desafios regulatórios, as oportunidades de mercado e as diferenças entre prediction markets e apostas esportivas. Também participaram do debate Fabrício Tota, diretor de Mercado Bitcoin e colunista do Estadão; Fernando Garita, cofundador do Kabata Group; e Ari Célia, advisor da Pay4Fun.

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Durante o encontro, os participantes analisaram o cenário regulatório brasileiro, que estabeleceu restrições para a exploração de mercados de previsão relacionados a eventos esportivos, políticos, sociais, culturais e de entretenimento. O tema ganhou destaque diante do crescimento desse modelo em outros mercados, especialmente nos Estados Unidos.

Guilherme Guimarães destaca necessidade de ampliar debate sobre prediction markets

Representando o Lance!, Guilherme Guimarães ressaltou que os mercados de previsão são um tema complexo e que precisam ser analisados a partir de diferentes perspectivas, principalmente pelo impacto da informação e do comportamento dos usuários.

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Segundo o executivo, apesar das restrições impostas no Brasil, existe uma discussão relevante sobre a forma como esses mercados são utilizados pela população.

— Os prediction markets são temas muito delicados e dependem sempre de muita informação. Não é fácil proibir que as pessoas façam suas escolhas. Sabemos que há muitas apostas nas eleições brasileiras em sites hospedados no exterior. A grande pergunta que se faz é se essas apostas são feitas apenas por estrangeiros. Temos certeza de que não. Na minha avaliação, brasileiros estão presentes nessas escolhas — afirmou.

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Para Guilherme, o debate precisa avançar para evitar análises superficiais sobre o funcionamento desse tipo de mercado e suas possíveis aplicações.

➡️GAT Brasil estreia em São Paulo com foco em regulamentação e investimentos

Especialistas discutem regulação e expansão global

Durante o painel, Fabrício Tota destacou que o Brasil avançou rapidamente na regulamentação dos mercados de previsão, mantendo esse modelo restrito a previsões financeiras e impedindo sua exploração por empresas de apostas esportivas.

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— A Resolução CMN nº 5.298 estabeleceu a proibição de exploração desse mercado para eventos reais de temática esportiva, eventos virtuais de jogos online e eventos políticos, como eleições, sociais, culturais e de entretenimento — explicou.

Fernando Garita lembrou que os Estados Unidos possuem um mercado mais desenvolvido nesse segmento e que a atividade já ganhou espaço em diferentes formatos. Para ele, apesar das semelhanças, mercados de previsão não devem ser confundidos diretamente com apostas esportivas.

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Já Ari Célia destacou o potencial de crescimento dessas novas tecnologias e citou o avanço do Bitcoin como exemplo de uma inovação que inicialmente enfrentou resistência, mas conquistou espaço globalmente.

— Não podemos desconsiderar o poder da massa. Foi o que aconteceu quando surgiu o Bitcoin. Ninguém acreditava na proposta e hoje ele está consolidado no mundo inteiro. Não vejo muita diferença em relação ao mercado de previsão — afirmou.

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