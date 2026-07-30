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Santos terá fan fest em dias de jogos na Vila Belmiro

Ativações começam três horas antes da partida contra o Remo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
30/07/2026 18:37
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Mascote do Santos em partida do time na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Mascote do Santos em partida do time na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A Novibet, patrocinadora máster do Santos, anunciou nesta quinta-feira (30) uma Fan Zone que proporcionará uma nova experiência de interação com os torcedores nos arredores da Vila Belmiro.

A primeira edição será realizada no próximo sábado (1), no duelo entre Santos e Remo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 21h (de Brasília), mas as ativações terão início a partir das 18h, na Rua Princesa Isabel.

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Entre as atrações estão futebol de mesa (Subbuteo), pebolim (totó) e um desafio de chutes ao gol, além da possibilidade de concorrer a brindes exclusivos durante toda a ação.

Outro destaque será a produção de conteúdo ao vivo. A Fan Zone servirá como palco para transmissões pré-jogo da Santos TV, com análises da partida, conteúdos especiais da Novibet e participação de grandes ídolos da história do clube.

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— A Novibet Fan Zone representa mais um passo na forma como aproximamos nossa parceria com o Santos FC dos torcedores. Queremos ir além dos 90 minutos de jogo, criando experiências que fortaleçam a conexão entre a torcida e o clube e tornem cada dia de partida ainda mais especial para todos que vivem e respiram o Santos - disse Carlos Freitas, Country Manager da Novibet no Brasil.

Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

— Estamos muito felizes em dar início a mais uma entrega importante da parceria entre o Santos e a Novibet. A Fan Zone nasce com o propósito de ampliar a experiência dos nossos torcedores, transformando o dia de jogo em um momento de entretenimento, convivência e conexão com o clube. Esse tipo de ativação demonstra o compromisso da Novibet em ir além da exposição de marca, investindo em experiências genuínas para a nossa torcida. Convidamos os santistas a chegarem mais cedo à Vila Belmiro para participar das atrações preparadas para esta estreia. Esse é apenas o começo de uma jornada que prevê novas ativações e iniciativas para aproximar ainda mais nossos torcedores da marca e do clube - comentou Caio Lacerda, executivo de Marketing e Negócios do Santos.

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A iniciativa tem como objetivo criar experiências envolventes em torno do futebol e fortalecer o relacionamento com os torcedores por meio da parceria da Novibet com o Peixe. Desenvolvida em formato modular, a Fan Zone poderá ser adaptada para diferentes partidas ao longo da temporada, com uma estrutura ampliada em clássicos e outros confrontos de grande relevância.

O conceito também poderá ultrapassar os limites da Vila Belmiro, acompanhando o Alvinegro Praiano em partidas selecionadas fora da Baixada Santista e levando a experiência para torcedores de outras regiões.

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