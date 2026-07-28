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Real Madrid alcança faturamento inédito e encerra temporada em alta financeira

Crescimento foi impulsionado por negócios geridos pelo próprio clube, que mantém política de reinvestimento contínuo

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
28/07/2026 21:08
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Estádio do Real Madrid por dentro.
Estádio do Real Madrid por dentro - (Foto: divulgação/@realmadrid)

O fato de o Real Madrid ter passado a temporada 25/26 sem conquistar títulos e por momentos conturbados dentro de campo, com trocas no comando técnico, não afetou as finanças da equipe. Pelo contrário, mesmo com a baixa receita vinda de premiações, visto que a equipe não levantou troféus, o faturamento operacional ultrapassou pela primeira vez a marca de € 1,2 bilhão, um feito inédito entre entidades esportivas.

Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelos negócios operados diretamente pelo clube. Como exemplo, as receitas do estádio aumentaram 11% e as de marketing, 6%, devido à renovação de importantes contratos de patrocínio e à entrada de novos parceiros comerciais, em comparação com os números da temporada 24/25.

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Maior faturamento: número inédito entre os clubes

As receitas operacionais, excluindo transferências de jogadores, atingiram € 1,221 bilhão (R$ 7,12 bilhões) na temporada 2025/2026, representando um aumento de 3,1% em relação ao ciclo 2024/2025. Com isso, o clube ultrapassa pela primeira vez a marca de € 1,200 bilhão em receitas operacionais, um patamar jamais alcançado por qualquer outro clube de futebol.

Desde a temporada 2018/2019, a receita cresceu 61%, com 93% desse montante vindo de receitas geridas diretamente pelo clube, valores arrecadados por meio de sua própria operação comercial e esportiva, com destaque para a bilheteria, o programa de sócio-torcedor e o licenciamento de produtos.

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Evolução de receita do Real Madrid.
Evolução de receita do Real Madrid da temporada 2018/19 e 25/26- (Foto: divulgação/ Real Madrid)

O reinvestimento no próprio clube

A renovação do estádio

O Real Madrid é um clube pertencente aos seus sócios. Por isso, não há distribuição de lucros nem recebimento de aportes de capital externos. Assim sendo, todos os ganhos são reinvestidos na própria instituição, em sua infraestrutura e em suas equipes esportivas.

Dessa forma, o estádio Santiago Bernabéu, importante ativo do clube, passou por reformas e investimentos ao longo da temporada. Com as obras praticamente concluídas, a remodelação acumula um investimento de € 1.407,7 milhões (cerca de R$ 8,16 milhões).

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Investimento no Santiago Bernabéu.
Investimento no Santiago Bernabéu - (Foto: divulgação/Real Madrid)

Investimento do elenco

No exercício financeiro de 2025/2026, o clube também investiu € 192 milhões (R$1,120 bilhões) em instalações, plataforma tecnológica e no elenco de jogadores. Os gastos com a equipe aumentaram € 166 milhões (+37%) em relação ao ciclo 2018/2019, mantendo a relação entre custos de pessoal e receita em 46%, patamar bem abaixo do limite de 50% considerado ideal.

Essa política de reinvestimento contínuo se reflete nas operações esportivas. Somente na temporada 2025/2026, foram destinados € 161 milhões à contratação de jogadores e, para a temporada 2026/2027, o clube segue reforçando seu elenco para se manter competitivo no mais alto nível, tanto no futebol quanto no basquete.

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Dívida líquida do Clube

O clube mantém uma posição financeira muito sólida, com patrimônio líquido de € 624 milhões, reservas em caixa de € 83 milhões e dívida líquida de € 9 milhões (R$ 52,47 milhões), excluindo o projeto do estádio. Além disso, a instituição dispõe de linhas de crédito não utilizadas no valor de € 475 milhões.

José Mourinho em treino do Real Madrid
José Mourinho em treino do Real Madrid - (Foto: Reprodução / X)

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