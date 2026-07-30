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GAT Brasil estreia em São Paulo com foco em regulamentação e investimentos

GAT Brasil realiza hoje (30) programação principal e anuncia Congresso Latino-Americano de Jogo Responsável para 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 11:55
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Pessoas reunidas no evento GAT Brasil
Evento GAT Brasil (Foto: Divulgação)

Com a presença de autoridades governamentais, associações, operadores, fabricantes, fornecedores e investidores do Brasil e de outros países, o GAT Official Launch Brasil 2026 realiza nesta quinta-feira (30) sua programação de conferências no Salão Luiz Nazareno do Jockey Club de São Paulo, consolidando a entrada oficial da GAT Events no maior mercado de jogos e apostas da região.

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Um exclusivo jantar de boas-vindas, realizado na noite desta quarta-feira (29), reuniu destacados representantes da indústria em um ambiente de networking de alto nível. Nesta quinta, a agenda reúne renomados especialistas nacionais e internacionais para debater o cenário atual, os principais desafios e as oportunidades do mercado brasileiro de jogos.

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Um dos momentos mais significativos do encontro será a apresentação oficial dos Embaixadores GAT Brasil, um seleto grupo de líderes da indústria que acompanha o início da atuação da GAT Events no país e contribui para o fortalecimento do diálogo entre os setores público e privado.

➡️GAT Official Launch Brasil 2026 confirma agenda estratégica

Temas relevantes envolvem atratividade do Brasil

A programação aborda temas estratégicos como o fortalecimento da regulamentação e da fiscalização, a evolução das loterias, a integridade esportiva, a situação dos mercados de predição, a convergência entre o jogo presencial e o jogo online, a relevância do Jogo Responsável e as perspectivas para o desenvolvimento dos cassinos físicos no Brasil em médio prazo.

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Alex W. Pariente, Chair do GAT Official Launch Brasil 2026 e Founder & Principal da Pariente Advisory, contextualizou a programação do dia:

— Dezoito meses após a regulamentação, o Brasil já demonstrou que sabe construir um mercado. A pergunta que hoje reúne reguladores, operadores e investidores nesta sala é outra: como transformar um mercado legalizado em um mercado atrativo para investimentos. A legalização foi o marco; a atratividade para investimentos é a condição. Esse é o eixo central de tudo o que será debatido.

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➡️GAT Official Launch Brasil 2026 divulga programação oficial

Pariente acrescentou:

— Um mercado torna-se atrativo para investimentos quando regulamentação, fiscalização e segurança jurídica avançam juntas. O Brasil está construindo esses três pilares em tempo real, e esta é a conversa que a indústria precisa ter com seriedade institucional.

A World Gaming Business, da Clarion Gaming, acompanha este lançamento como Media Partner Oficial Global, fortalecendo a projeção internacional do evento e reafirmando sua aliança estratégica com o Circuito GAT Events.

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O GAT Official Launch Brasil conta com o apoio da Pariente Advisory, Gaming Laboratories International (GLI), Gamanza, BetConstruct, Pay4Fun e Smart Núcleo.

Intercâmbio estratégico de conhecimento

José Aníbal Aguirre, fundador e CEO da GAT Events, destacou que esta chegada marca o início de uma visão de longo prazo para a permanência da empresa no Brasil:

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— Hoje damos um passo histórico para a GAT Events. O Brasil ocupa uma posição estratégica no desenvolvimento global da indústria, e queremos contribuir para o crescimento sustentável do setor de jogos e apostas no país por meio de uma plataforma permanente, virtual e presencial, dedicada ao intercâmbio de conhecimento, à construção de parcerias sólidas e à geração de oportunidades de negócios. Este é o início de um projeto que continuará crescendo nos próximos anos, com ênfase na formação, na análise, na educação e no controle que o Jogo Responsável representa como pilar para o desenvolvimento da indústria.

Por sua vez, Liliana Costa, Diretora LatAm da World Gaming Business, reafirmou o compromisso de sua organização com uma colaboração de alcance continental:

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— O Brasil representa hoje um dos mercados mais relevantes para a indústria global de jogos. Para a World Gaming Business é motivo de orgulho acompanhar o lançamento da GAT Brasil e fortalecer nossa parceria com a GAT Events. Essa colaboração vai muito além de São Paulo: estaremos presentes em todo o circuito GAT na América Latina, impulsionando espaços de conhecimento, networking e desenvolvimento para uma indústria cada vez mais integrada e inovadora.

I Congresso Latino-Americano de Jogo Responsável

Como grande anúncio institucional desta primeira edição, a GAT Events confirmou a realização do I Congresso Latino-Americano de Jogo Responsável, nos dias 20 e 21 de outubro de 2027, no âmbito da GAT Brasil 2027, em parceria com a Associação de Loterias, Quinielas e Cassinos Estaduais da Argentina (ALEA).

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A iniciativa reunirá as principais autoridades reguladoras do continente para promover a cooperação institucional e as melhores práticas em regulamentação, supervisão, Jogo Responsável e combate à ilegalidade, consolidando o Brasil como um grande palco de discussão sobre políticas públicas para a indústria de jogos na América Latina.

Com este lançamento, a GAT Events inicia oficialmente sua atuação no Brasil e reafirma seu compromisso de construir um espaço permanente para a inovação, o diálogo e o desenvolvimento sustentável da indústria, projetando, a partir de São Paulo, uma plataforma de alcance latino-americano e global.

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