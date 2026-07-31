Times tradicionais voltam à elite estadual no primeiro ano de SAF Paraná Clube e Juventus conquistaram o acesso em seus campeonatos estaduais

O acesso à elite estadual marcou o primeiro grande resultado esportivo de duas das SAFs mais recentes do futebol brasileiro. Em 2026, Paraná Clube e Juventus voltaram à primeira divisão de seus respectivos campeonatos poucos meses após a implementação do novo modelo de gestão, mostrando o início de processos de reconstrução que envolveram reorganização administrativa, equilíbrio financeiro e reconexão com suas torcidas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Embora em contextos diferentes, os dois clubes chegaram ao mesmo destino. No Paraná, o retorno à elite representou a recuperação imediata após o rebaixamento. Em São Paulo, o Juventus encerrou um jejum de 19 anos fora da Série A1. Em comum, ambos transformaram o acesso no primeiro grande marco esportivo da gestão das SAFs.

continua após a publicidade

O Paraná Clube é um dos exemplos mais emblemáticos entre os acessos de 2026. Rebaixado no ano passado e em meio a um processo de reestruturação financeira, o Tricolor iniciou a temporada sob a gestão da SAF da "NextPlay" com uma missão clara: retornar à elite do Campeonato Paranaense. O objetivo foi alcançado, garantindo o primeiro resultado esportivo relevante da nova administração.

A campanha também serviu como validação de um projeto baseado na reorganização administrativa, na renegociação de passivos e na retomada do vínculo com a torcida. A SAF assumiu um clube que acumulava cerca de R$ 240 milhões em dívidas e encarou o retorno à primeira divisão como o primeiro passo de uma reconstrução mais ampla, com o objetivo de recolocar o Paraná em posição de destaque no cenário estadual e nacional.

continua após a publicidade

– Um dos aspectos mais gratificantes desse processo foi perceber a reconexão da torcida com o clube. O aumento do número de sócios, a presença nos estádios e o engajamento ao longo da campanha mostram que o torcedor voltou a acreditar no Paraná. Isso nos dá ainda mais responsabilidade para continuar trabalhando com seriedade, fortalecendo as bases do projeto e construindo um futuro sustentável para o clube – comenta Pedro Weber, CEO da NextPlay.

Juventus também colhe primeiros resultados como SAF

Em São Paulo, o roteiro teve semelhanças. O Juventus iniciou sua trajetória como SAF com o objetivo de recolocar o clube na elite do futebol paulista e conseguiu atingir a meta ainda no primeiro ano de gestão. O primeiro objetivo foi alcançado ainda no ano de implementação do novo modelo de gestão: o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, confirmado nas semifinais da Série A2 e coroado com a conquista do título da competição, encerrando um jejum de 19 anos fora da elite estadual.

continua após a publicidade

O resultado esportivo representa a primeira entrega de um plano de longo prazo, que prevê cerca de R$500 milhões em investimentos para modernizar a estrutura do clube. Entre as iniciativas estão a reforma da Rua Javari, ampliação da capacidade do estádio, criação de um centro de formação de atletas e profissionalização da gestão do departamento de futebol, com foco em sustentabilidade e competitividade nas próximas temporadas.

Juventus da Mooca comemorando o título do Paulistão A2 (Foto: Divulgação)

A campanha simbolizou a retomada do protagonismo de um dos clubes mais tradicionais do futebol paulista.

– A Série A1 exige um nível de estrutura, investimento e competitividade ainda maior, e já estamos preparando o clube para isso. Existe um projeto de longo prazo para reforma da Rua Javari, ampliação de capacidade, melhorias operacionais e fortalecimento da experiência do torcedor. Queremos que o Juventus volte a ser protagonista dentro e fora de campo – afirma Claudio Fiorito, sócio da "P&P Sport Management" e CEO da SAF do Juventus.

continua após a publicidade

Os resultados reforçam uma tendência observada no futebol brasileiro: quando estruturada com planejamento de longo prazo, governança, profissionalização da gestão e capacidade de investimento, a SAF pode acelerar processos de reconstrução esportiva e financeira promovendo um desenvolvimento sustentável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.