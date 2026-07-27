Vozinha valoriza 900% e receberá valor considerado alto no Colo-Colo O goleiro atuou toda a Copa do Mundo sem vínculo com nenhum clube e teve participação de destaque na competição

O goleiro Vozinha, destaque da seleção de Cabo Verde e um dos principais personagens da Copa do Mundo de 2026, iniciou o torneio com valor de mercado baixo e até mesmo sem clube para defender, desde que tinha deixado o Chaves, equipe de Portugal, em junho. Porém, com todo o sucesso que a competição trouxe para a vida do arqueiro de 40 anos, as situações econômicas e financeiras mudaram para o atleta caboverdiano, tendo o maior aumento percentual da competição em valor de mercado e assinando com uma nova equipe, com vencimento considerado alto no Colo-Colo.

Além da parte financeira, Vozinha vive o auge da exposição mediática. Suas defesas importantes na Copa transformaram o jogador em um dos grandes atletas desta edição do torneio e renderam a ele mais de 29 milhões de novos seguidores nas redes sociais.

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Aumento percentual em valor de mercado

Ao iniciar a Copa do Mundo, em junho, Vozinha estava avaliado na casa dos € 50 mil, ocupando o posto de segundo goleiro menos valioso de todo o torneio. Porém, ao terminar a competição mundial, o atleta sofreu uma valorização de mercado de 900%, alcançou a marca de € 500 mil (R$ 2,90 milhões) e teve o maior aumento percentual de todo o torneio. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

Dados: Transfermarkt JOGADOR Junho de 2026 X Julho de 2026 Vozinha € 50 mil € 500 mil

O atual valor de mercado fez com que Vozinha se tornasse o quarto goleiro na faixa dos 40 anos mais valiosos do mundo, ficando atrás somente de arqueiros renomados como Neuer e Muslera, além do russo Igor Akinfeev.

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1 . Manuel Neuer = € 4 milhões (R$ 23,23 milhões); 2 . Igor Akinfeev = € 1 milhão (R$ 5,81 milhões); 3 . Fernando Muslera = € 700 mil (R$ 4,06 milhões); 4 . Vozinha = € 500 mil (R$ 2,90 milhões).

Mesmo com o alto valor que o goleiro atingiu após a Copa, Vozinha já havia superado a casa dos € 500 mil, no ano de 2018, quando atuava pelo AEL Limassol, clube do Chipre. Aos 32 anos, na época, o atleta caboverdiano alcançou o seu maior valor de mercado, estimado em € 600 mil.

Salário considerado alto no novo clube

Ao iniciar a Copa do Mundo, Vozinha vinha de uma passagem de quase dois anos pelo Chaves, clube que atua na segunda divisão da liga de Portugal. Sem ser titular absoluto da última temporada da equipe portuguesa, tendo participado de apenas 19 jogos das 34 partidas disputadas pelo time na temporada 25/26, o arqueiro não renovou seu contrato e encerrou o vínculo em junho deste ano.

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Assim, após deixar o CD Chaves e atuar toda a competição mundial sem pertencer a nenhuma equipe, Vozinha firmou contrato na última sexta-feira (24) com a equipe chilena Colo-Colo. Com vínculo válido por 18 meses, a Rádio ADN, do Chile, informou que o jogador receberá a quantia de 47 milhões de pesos por mês, cerca de R$ 250 mil.

Mesmo com o valor considerado alto para o mercado chileno, Vozinha recebe menos da metade do meio-campista chileno Arthur Vidal, dono do salário mais alto do elenco do Colo-Colo, estimado em 114 milhões de pesos chilenos mensais (cerca de R$ 619 mil).

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Carreira do Vozinha

Ao longo da carreira, Vozinha defendeu Zimbru Chisinau (Moldávia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslováquia), RD Chaves (Portugal) e agora Colo-Colo (Chile). O goleiro é o segundo atleta com mais partidas pelo Cabo Verde, com 90 jogos.

Vozinha atendendo fãs durante a Fanatics Fest NYC 2026 - (Foto: Daniel Zuchnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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