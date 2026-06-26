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Yago Dora é campeão da etapa de Saquarema na WSL 2026

Final da etapa em Saquarema aconteceu nesta sexta-feira (26)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 10:25
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Yago Dora dá aéreo em nota 10 na etapa de Raglan, Nova Zelândia (Foto: Oscar Hetherington/World Surf League)
Yago Dora dá aéreo em nota 10 na etapa de Raglan, Nova Zelândia (Foto: Oscar Hetherington/World Surf League)

Yago Dora é o grande campeão da etapa de Saquarema. Nesta sexta-feira (26), o brasileiro derrotou o italiano Leonardo Fioravanti em um disputa de grandes aéreos para fechar a sexta etapa da Word Surf League (WSL). A conquista do atual campeão mundial confirma o favoritismo da Brazilian Storm em casa.

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    Não demorou para as primeiras notas aparecerem, mas todas foram para Fioravanti: 5.67 e 2.50. Ao fim dos 10 minutos iniciais, Dora enfim encaixou sua primeira boa onda e somou 3.67. Na sequência, apareceu sua marca registrada: um belo aéreo rendeu 8.50.

    O brasileiro acertou outro aéreo minutos depois, mas recebeu uma nota mais modesta. Ainda assim, a situação ficou complicada para o italiano. Com 15.00 (8.50 + 6.50), Leonardo precisava de um difícil 9.33 para assumir a liderança da bateria. A diferença chegou a diminuir quando Fioravanti completou um bom aéreo, que lhe rendeu 7.50, mas já era questão de tempo até a vitória de Yago Dora.

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    Resultado final
    Yago Dora (BRA) - 8.50 + 6.50 = 15.00
    Leonardo Fioravanti (BRA) - 7.50 + 5.67 = 13.17

    Apesar da derrota, Leonardo assumiu a liderança da WSL com os 7.800 pontos conquistados pelo segundo lugar em Saquarema. Com isso, o brasileiro Italo Ferreira cai uma posição e perde a lycra amarela. Yago Dora, por sua vez, sobe para o Top 3, superando Gabriel Medina.

    Maior premiação da história da WSL

    O título do VIVO Rio Pro 2026 também garantiu uma premiação histórica para Yago Dora. Além do alto valor recebido em dinheiro, o campeão da etapa em Saquarema levou para casa um veículo GWM Tank 300, avaliado em R$ 342 mil.

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    A World Surf League (WSL) paga US$ 80 mil (cerca de R$ 413 mil) ao vencedor da etapa. Com a soma do prêmio em dinheiro e do carro, a recompensa recebida pelo brasileiro chega a quase R$ 750 mil, a maior premiação individual da história do evento.

    Yago Dora é o atual campeão mundial ao conquistar a temporada 2025 da WSL. (Foto: Ed Sloane / WSL)
    Yago Dora é o atual campeão mundial ao conquistar a temporada 2025 da WSL. (Foto: Ed Sloane / WSL)

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