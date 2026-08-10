Impacto da Premier League na economia do Reino Unido deve atingir R$ 227 bilhões até 2028 Levantamento detalha impacto bilionário do torneio em impostos, turismo e geração de empregos no Reino Unido; saiba mais

A Premier League projeta movimentar bilhões na economia britânica nos próximos anos. Até 2028, uma das principais ligas de futebol mundial deve gerar um impacto econômico de € 38,5 bilhões (R$ 227,64 bilhões) para o Reino Unido, consolidando o esporte como uma das engrenagens financeiras mais importantes do país.

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Os dados fazem parte de um novo relatório divulgado pela consultoria EY, que detalha a dimensão da contribuição econômica e social do campeonato. Além da injeção bilionária na economia, o levantamento aponta que a competição arrecadará € 17,32 bilhões (R$ 102,10 bilhões) em receitas tributárias para os cofres públicos até 2028, além de sustentar 107.600 empregos em tempo integral anualmente. O impacto econômico da liga registra um crescimento de 14 vezes desde a temporada 1998/99.

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Exportação de TV e turismo internacional

Transmitida em 189 países e com uma audiência estimada em 1,9 bilhão de seguidores pelo mundo, a Premier League alcançou € 2,11 bilhão (R$ 12,44 bilhões) em receitas com a exportação de direitos de transmissão. O montante praticamente iguala o faturamento de todo o restante do setor de televisão do Reino Unido somado.

Esse apelo global se refletiu na presença de 1,1 milhão de visitas de torcedores internacionais ao Reino Unido na temporada 2023/24. A movimentação gerou mais de € 1,17 bilhão (R$ 6,9 bilhões) em Valor Adicionado Bruto (VAB) e respondeu por 2,6% de todas as viagens de turistas estrangeiros ao país no período.

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Descentralização financeira fora de Londres

A análise da consultoria mostra que a força financeira do campeonato está descentralizada da capital. Na temporada 2023/24, 60% do VAB gerado e 66% dos empregos mantidos foram provenientes de clubes situados fora de Londres, somando € 6,9 bilhões (R$ 40,68 bilhões). Apenas o noroeste da Inglaterra acumulou € 3,63 bilhões (R$ 21,40 bilhões) desse valor.

Retorno social e expansão dos estádios

No pilar social, estimativas da agência Substance indicam que a Fundação Premier League e as ações beneficentes dos clubes devem gerar € 5,03 bilhões (R$ 29,65 bilhões) em valor social entre 2025 e 2028, com 83% do montante direcionado para fora de Londres em programas de educação, saúde e segurança comunitária.

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Nas arquibancadas, o torneio alcançou o público recorde de 15,9 milhões de espectadores na temporada 2025/26. Dos 51 clubes que já disputaram a competição, 22 construíram ou mudaram para novas arenas e 27 reformaram suas instalações, com projetos que preveem ampliar a capacidade total da liga para além de 900 mil lugares.

Jogadores do Manchester City comemorando o gol de Nico O'Reilly, na Premier League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

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