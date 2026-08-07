Santos assina acordo com SDC Sports para venda de controle da SAF Termos foram definidos após cinco meses de diligência e dependem de aprovações internas

O Santos anunciou a assinatura de um term sheet não vinculante com a SDC Sports para uma futura aquisição da SAF do clube. O acordo representa um avanço nas tratativas para a estruturação da Sociedade Anônima do Futebol do clube.

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Segundo o clube, os termos foram definidos após cinco meses de diligência, conduzida com o apoio da Rothschild & Co., Alvarez & Marsal e BMA, desde a apresentação da proposta não vinculante, em 20 de fevereiro de 2026. O processo abrangeu os ativos, passivos e operações do Santos, que também conta com a assessoria da XP Investimentos, EXA Capital, Press FC e do escritório Bichara e Motta Advogados.

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— Além do compromisso de aporte de capital, nós pretendemos investir nas quatro áreas que sempre definiram o clube: a base, para que o Santos volte a formar e reter os melhores jovens talentos do futebol brasileiro; a infraestrutura, começando pelos CTs Rei Pelé e Meninos da Vila e pelas instalações utilizadas diariamente pelos atletas, sempre em respeito ao patrimônio e à identidade do clube, representados também pela Vila Belmiro; a marca, para que o reconhecimento global do clube seja refletido em sua presença comercial e midiática; e o futebol profissional, para que o desempenho dentro de campo esteja à altura da história e do escudo do Santos — afirmaram Michael Lipman, Managing Partner da SDC Sports, e Diego Garcia, Co-Founder & Managing Partner da St. Dominique Capital.

Agora, a SDC Sports apresentará o projeto ao Conselho Deliberativo do Santos. A operação ainda depende do cumprimento de uma série de etapas internas antes de ser concluída.

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Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

O Santos também informou que a eventual transação está condicionada, entre outros fatores, à aprovação das alterações estatutárias e das demais medidas pelos órgãos de governança competentes, incluindo o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Associados. O processo também prevê a conclusão satisfatória da diligência confirmatória entre as partes e a assinatura da documentação definitiva.

— Você não compra um clube como o Santos; você assume a responsabilidade de receber a oportunidade de fazer parte dele — disseram Michael Lipman e Diego Garcia.

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— Nossa ambição é recolocar este clube no lugar que sua história diz que ele deve ocupar. Isso começa com uma base sólida e começa com o Conselho Deliberativo conhecendo o projeto e as pessoas que estão por trás dele — completaram.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, destacou que a assinatura do documento representa um avanço no processo.

— Desde o primeiro dia da nossa gestão, deixamos claro que era nosso dever avaliar todas as alternativas capazes de fortalecer o Santos, inclusive uma eventual transformação em SAF. A assinatura deste term sheet representa um passo importante nessa trajetória. O projeto será agora apresentado ao Conselho Deliberativo, em total respeito à governança do Clube. Nosso compromisso permanece o mesmo: fortalecer o Santos, preservar sua história e atuar sempre no melhor interesse dos associados e torcedores — afirmou Teixeira.

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O que é SAF?

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é um tipo específico de empresa, criado pelo Congresso em 6 de agosto de 2021, por meio da Lei 14.193/2021. A legislação estimula que clubes de futebol migrem da associação civil sem fins lucrativos para a empresarial.

Este formato de clube-empresa dispõe de normas de governança, controle e meios de financiamento específicos para a atividade do futebol.

Ao adotar o modelo de SAF, o clube transfere suas operações de futebol profissional para uma nova entidade jurídica, a Sociedade Anônima do Futebol. Essa entidade pode captar recursos no mercado, atrair investidores e até emitir ações para venda no mercado financeiro.

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