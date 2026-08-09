Diamonde entra na lista das dez contratações mais caras, liderada por Neymar; veja ranking
Mercado de 2026 quebra recordes e renova a lista das transferências mais caras da história do futebol
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O atacante Yan Diamonde, destaque da seleção da Costa do Marfim, foi oficializado como novo reforço do Real Madrid na última quinta-feira (6). Maior contratação da história do clube espanhol, em uma negociação de € 125 milhões, o jovem marfinense entrou para a lista das dez transferências mais caras do futebol mundial.
O topo do ranking segue sob o domínio de Neymar, que em 2017 protagonizou a maior transação do esporte. A ida do brasileiro para o futebol francês inflacionou o mercado global de forma definitiva, e todas as dez maiores contratações da história foram realizadas após esse feito.
Para a construção da lista, o Lance! considerou o valor fixo pago no ato da contratação, sem contar com variáveis por metas e bônus. Sob esse critério, a janela de 2026 consolida um marco inédito no mercado ao registrar, de uma só vez, três jogadores negociados acima de € 125 milhões no top 10.
Ranking das maiores negociações
10. Griezmann - € 120 milhões - 2019
Na janela do verão europeu da temporada 19/20, o francês Antoine Griezmann desembarcou no time do Barcelona. A equipe catalã desembolsou a quantia de € 120 milhões paga ao rival espanhol Atlético de Madrid, estando no top-3 de contratações mais caras da história do clube.
9. Enzo Fernández - € 121 milhões - 2021
Enzo Fernández, após ser campeão mundial com a Argentina em 2022, foi vendido do Benfica para o Chelsea por € 121 milhões e se tornou a contratação mais cara de um argentino na história. O jovem eleito revelação da Copa do Qatar assinou contrato com os Blues até junho de 2031.
8. Yan Diomande - € 125 milhões - 2026
O Real Madrid oficializou na última quinta-feira (6) a contratação de Yan Diomande e concluiu uma das negociações mais movimentadas da atual janela de transferências. Contratado junto ao RB Leipzig por € 125 milhões, o atacante marfinense de 19 anos assinou vínculo até junho de 2033 e passou a ser a contratação mais cara dos 124 anos de história do clube espanhol.
7. João Félix - Benfica - Atlético de Madrid - € 126 milhões - 2019
O Atlético de Madrid anunciou, em julho de 2019, o jovem atacante João Félix, que na época tinha 19 anos de idade. De acordo com a nota emitida pelo Benfica, os Colchoneros pagaram cerca de € 126 milhões para contratar a promessa portuguesa.
6. Phillippe Coutinho - € 130 milhões - 2018
O meio-campista brasileiro Phillippe Coutinho foi negociado, em janeiro de 2018, para o Barcelona. O jogador trocou o Liverpool pelo clube catalão, e a transferência girou em torno de € 130 milhões fixos e mais algumas metas e objetivos, que, caso fossem cumpridas, poderiam chegar a um total de € 163 milhões. Dessa maneira, o atleta foi a maior transação da história da equipe espanhola, considerando o valor pago no ato da contratação.
5. Elliot Anderson - € 135 milhões - 2026
O Manchester City anunciou, no mês de julho de 2026, um acordo com o Nottingham Forest para a contratação de Elliot Anderson. A negociação foi fechada por € 135 milhões, tornando-se o segundo jogador britânico mais caro da história do futebol.
4. Morgan Rogers - € 137 milhões - 2026
O Chelsea anunciou, no mês de julho de 2026, a contratação do meia-atacante Morgan Rogers junto ao Aston Villa por € 137 milhões. Com o valor, o jogador de 23 anos se tornou a contratação mais cara da história dos Blues e a maior transferência envolvendo um jogador inglês.
3. Isak - € 144,5 milhões - 2025
Alexsander Isak se tornou jogador do Liverpool em setembro de 2025. Na época, o atacante de 25 anos chegou aos Reds pelo valor de € 144,5 milhões, pagos ao Newcastle, com contrato de seis anos, válido até 2031.
2. Mbappé - € 180 milhões - 2018
O atacante Mbappé desembarcou, por empréstimo, no PSG, no ano de 2017. Porém, somente em julho de 2018, o francês foi adquirido do Mônaco pelo valor de € 180 milhões, tornando-se o segundo jogador mais caro do mundo.
1. Neymar - € 222 milhões - 2017
No dia 3 de agosto de 2017, o Paris Saint-Germain anunciava a contratação do brasileiro Neymar Jr., a mais cara feita por um clube na história do futebol mundial, pelo valor de € 222 milhões. Depois de brilhar com a camisa do Barcelona, onde ficou por quatro anos, Neymar desembarcava na capital francesa com o status de astro.
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