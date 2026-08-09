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Diamonde entra na lista das dez contratações mais caras, liderada por Neymar; veja ranking

Mercado de 2026 quebra recordes e renova a lista das transferências mais caras da história do futebol

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/08/2026 06:00
Atualizado há 4 horas
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Neymar Jr., sendo apresentado pelo PSG (lado esquerdo), e Diamonde, maior contratação da história do Real Madrid (lado direito).
Neymar Jr., sendo apresentado pelo PSG, e Diamonde, maior contratação da história do Real Madrid - (Foto: C. Gavelle/PSG & divulgação / Real Madrid)

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O atacante Yan Diamonde, destaque da seleção da Costa do Marfim, foi oficializado como novo reforço do Real Madrid na última quinta-feira (6). Maior contratação da história do clube espanhol, em uma negociação de € 125 milhões, o jovem marfinense entrou para a lista das dez transferências mais caras do futebol mundial.

O topo do ranking segue sob o domínio de Neymar, que em 2017 protagonizou a maior transação do esporte. A ida do brasileiro para o futebol francês inflacionou o mercado global de forma definitiva, e todas as dez maiores contratações da história foram realizadas após esse feito.

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Para a construção da lista, o Lance! considerou o valor fixo pago no ato da contratação, sem contar com variáveis por metas e bônus. Sob esse critério, a janela de 2026 consolida um marco inédito no mercado ao registrar, de uma só vez, três jogadores negociados acima de € 125 milhões no top 10.

Ranking das maiores negociações

10. Griezmann - € 120 milhões - 2019

Na janela do verão europeu da temporada 19/20, o francês Antoine Griezmann desembarcou no time do Barcelona. A equipe catalã desembolsou a quantia de € 120 milhões paga ao rival espanhol Atlético de Madrid, estando no top-3 de contratações mais caras da história do clube.

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Apresentação de Griezmann no Barcelona em julho de 2019.
Presidente do Barça fala como financiou a compra de Griezmann - (Foto: LLUIS GENE / AFP)

9. Enzo Fernández - € 121 milhões - 2021

Enzo Fernández, após ser campeão mundial com a Argentina em 2022, foi vendido do Benfica para o Chelsea por € 121 milhões e se tornou a contratação mais cara de um argentino na história. O jovem eleito revelação da Copa do Qatar assinou contrato com os Blues até junho de 2031.

Enzo Fernández custou 121 milhões de euros ao Chelsea.
Enzo Fernández custou 121 milhões de euros ao Chelsea (Foto: Divulgação / Chelsea)

8. Yan Diomande - € 125 milhões - 2026

O Real Madrid oficializou na última quinta-feira (6) a contratação de Yan Diomande e concluiu uma das negociações mais movimentadas da atual janela de transferências. Contratado junto ao RB Leipzig por € 125 milhões, o atacante marfinense de 19 anos assinou vínculo até junho de 2033 e passou a ser a contratação mais cara dos 124 anos de história do clube espanhol.

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Yan Diamonde treinando com a camisa do Real Madrid.
Yan Diamonde treinando com a camisa do Real Madrid - (Foto: divulgação / Real Madrid)

7. João Félix - Benfica - Atlético de Madrid - € 126 milhões - 2019

O Atlético de Madrid anunciou, em julho de 2019, o jovem atacante João Félix, que na época tinha 19 anos de idade. De acordo com a nota emitida pelo Benfica, os Colchoneros pagaram cerca de € 126 milhões para contratar a promessa portuguesa.

João Félix celebra gol pelo Atleti.
João Félix celebra gol pelo Atleti - (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

6. Phillippe Coutinho - € 130 milhões - 2018

O meio-campista brasileiro Phillippe Coutinho foi negociado, em janeiro de 2018, para o Barcelona. O jogador trocou o Liverpool pelo clube catalão, e a transferência girou em torno de € 130 milhões fixos e mais algumas metas e objetivos, que, caso fossem cumpridas, poderiam chegar a um total de € 163 milhões. Dessa maneira, o atleta foi a maior transação da história da equipe espanhola, considerando o valor pago no ato da contratação.

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Philippe Coutinho contratado pelo Barcelona em janeiro de 2018.
Philippe Coutinho contratado pelo Barcelona em janeiro de 2018 - (Foto: Jospe Lago / AFP)

5. Elliot Anderson - € 135 milhões - 2026

O Manchester City anunciou, no mês de julho de 2026, um acordo com o Nottingham Forest para a contratação de Elliot Anderson. A negociação foi fechada por € 135 milhões, tornando-se o segundo jogador britânico mais caro da história do futebol.

Elliot Anderson sendo apresentado pelo Manchester City.
Elliot Anderson sendo apresentado pelo Manchester City - (Foto: divulgação / Manchester City)

4. Morgan Rogers - € 137 milhões - 2026

Chelsea anunciou, no mês de julho de 2026, a contratação do meia-atacante Morgan Rogers junto ao Aston Villa por € 137 milhões. Com o valor, o jogador de 23 anos se tornou a contratação mais cara da história dos Blues e a maior transferência envolvendo um jogador inglês.

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Morgan Rogers é o novo jogador do Chelsea
Morgan Rogers é o novo jogador do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

3. Isak - € 144,5 milhões - 2025

Alexsander Isak se tornou jogador do Liverpool em setembro de 2025. Na época, o atacante de 25 anos chegou aos Reds pelo valor de € 144,5 milhões, pagos ao Newcastle, com contrato de seis anos, válido até 2031.

Alexander Isak é anunciado como reforço mais caro da história do Liverpool.
Alexander Isak é anunciado como reforço mais caro da história do Liverpool - (Foto: Divulgação/Liverpool)

2. Mbappé - € 180 milhões - 2018

O atacante Mbappé desembarcou, por empréstimo, no PSG, no ano de 2017. Porém, somente em julho de 2018, o francês foi adquirido do Mônaco pelo valor de € 180 milhões, tornando-se o segundo jogador mais caro do mundo.

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Mbappé sendo apresentado oficialmente no Paris Saint-Germain.
Mbappé sendo apresentado oficialmente no Paris Saint-Germain - (Foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP PHOTO)

1. Neymar - € 222 milhões - 2017

No dia 3 de agosto de 2017, o Paris Saint-Germain anunciava a contratação do brasileiro Neymar Jr., a mais cara feita por um clube na história do futebol mundial, pelo valor de € 222 milhões. Depois de brilhar com a camisa do Barcelona, onde ficou por quatro anos, Neymar desembarcava na capital francesa com o status de astro.

Neymar foi anunciado pelo PSG em 2017 por 222 milhões de euros
Neymar foi anunciado pelo PSG em 2017 por 222 milhões de euros.- (Foto: C. Gavelle/PSG)

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