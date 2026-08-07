Etapa da WSL no Brasil movimenta R$ 188 milhões e bate recorde em Saquarema Relatório aponta novo pico histórico de impacto econômico impulsionado por turismo, patrocínios e público

A etapa brasileira do Circuito Mundial da WSL, denominada VIVO Rio Pro, movimentou R$ 188 milhões na economia de Saquarema (RJ) em 2026, estabelecendo um novo recorde pelo quinto ano seguido e consolidando-se como o maior evento de surfe do mundo na temporada de 2026.

De acordo com o levantamento elaborado pela consultoria EY, reforça uma curva de crescimento econômico na cidade de Saquarema. Após gerar R$ 159 milhões em 2024 e R$ 177 milhões em 2025, o campeonato alcançou um novo patamar em 2026, ampliando o impacto financeiro no comércio, setor hoteleiro e de serviços.

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Turismo e expansão comercial impulsionam recorde

O avanço do impacto econômico em Saquarema é explicado por uma combinação de fatores operacionais e turísticos. Os gastos dos visitantes cresceram 10% em relação ao ano passado, acompanhados por uma alta de 43% no ticket médio. O aumento reflete o maior tempo de permanência do público na cidade e a elevação do consumo em hospedagem, alimentação, transporte e lazer.

Além do fluxo de turistas, o ecossistema comercial do evento registrou expansão. Pelo terceiro ano consecutivo, a competição reuniu um número recorde de patrocinadores, somando 25 marcas parceiras. As empresas ampliaram os aportes em ativações, ações promocionais, hospitalidade e experiências para convidados durante os nove dias de evento na Praia de Itaúna.

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— O VIVO Rio Pro se consolidou como um dos maiores eventos esportivos do país e um importante gerador de desenvolvimento para Saquarema. O crescimento registrado ano após ano demonstra que o legado do evento vai muito além da competição. Estamos falando de um impacto que beneficia o turismo, fortalece o comércio local, atrai investimentos e gera oportunidades para toda a cadeia econômica da cidade. Esse resultado é fruto de um trabalho construído em conjunto com patrocinadores, poder público e comunidade local — afirma Ivan Martinho, presidente da WSL América Latina.

A prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, também celebrou os indicadores do levantamento, estimulando o consumo e fortalecendo a posição de Saquarema como um importante destinos de turismo esportivo do país.

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— Esse resultado mostra que, quando trabalhamos com planejamento e boas parcerias, toda a cidade ganha. A WSL já faz parte da história de Saquarema e, a cada edição, reforça o quanto o esporte é capaz de impulsionar o turismo, movimentar a economia e gerar oportunidades para a nossa população. Receber a notícia de que o impacto econômico chegou a R$ 188 milhões nos enche de orgulho e nos motiva a continuar investindo em iniciativas que promovam o desenvolvimento do nosso município — afirma Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema.

Inteligência de dados e experiência do público

O desempenho da etapa esteve atrelado a uma programação que integrou esporte, entretenimento e cultura ao longo dos nove dias de atividades. A expansão da infraestrutura e das opções de consumo em Saquarema ampliou o tempo de permanência de moradores e visitantes no município.

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Para maior entendimento dessas métricas, o levantamento mapeou o comportamento de consumo e a movimentação financeira gerada ao longo do campeonato.

— Acompanhar a evolução do evento nos permite entregar uma análise robusta e estratégica sobre a real contribuição do evento para a economia local. O estudo da EY transforma dados em inteligência, oferecendo à WSL e aos seus parceiros insumos que orientam tomadas de decisão, potencializam investimentos e comprovam a força do esporte como vetor de desenvolvimento econômico — conta Michel Mattar, diretor executivo de Esporte e Entretenimento da EY.

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Sustentabilidade e gestão ambiental como legado

Além da movimentação financeira e do alcance comercial, o evento registrou indicadores importantes na agenda socioambiental. Durante os nove dias de competição, o campeonato destinou corretamente 99% dos resíduos gerados no local.

Ao todo, foram recolhidas e recicladas quase oito toneladas de materiais, ação que evitou a emissão de mais de 10 toneladas de CO₂ na atmosfera. Os números reforçam o compromisso da etapa em alinhar o crescimento financeiro do surfe mundial a práticas ambientais responsáveis em Saquarema.

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Etapa do CT da WSL em Saquarema, Rio de Janeiro, denominada Vivo Rio Pro - (Crédito: Thiago Diz/World Surf League)

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