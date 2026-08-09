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LaLiga lança estudo sobre o impacto da inteligência artificial no futebol

Levantamento mapeia tendências de inovação, automação e a estrutura tecnológica construída pela liga espanhola na última década

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
09/08/2026 12:45
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bola da LaLiga para a temporada 26/27
Bola da LaLiga para a temporada 26/27 - (Foto: divulgação / LaLiga)

LaLiga apresenta estudo focado no impacto da tecnologia e da inteligência artificial no futebol para a próxima década. O relatório analisa as principais tendências do setor e detalha o modelo de inovação construído pela liga espanhola ao longo dos últimos dez anos.

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Intitulado Tech Powerhouse 2026, o levantamento foi desenvolvido em parceria com a consultoria especializada 380AMK. A elaboração do material contou com a análise de mais de 50 estudos setoriais, entrevistas com 22 especialistas e uma avaliação comparativa focada nas principais ligas europeias, reunindo casos práticos e perspectivas para o avanço da indústria esportiva.

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Tendências de inteligência artificial e estádios inteligentes

Entre as principais frentes apontadas pelo levantamento está a evolução da inteligência artificial baseada em agentes, voltada para a automação de processos complexos nas organizações esportivas. O estudo destaca ainda a gestão estratégica de dados, o avanço da soberania tecnológica e o uso de gêmeos digitais para otimizar o desempenho esportivo, as operações das arenas e a experiência dos torcedores. A consolidação dos estádios inteligentes e a hiperpersonalização de conteúdos e serviços via IA também aparecem como pilares do mercado.

O ecossistema de inovação da LaLiga

O relatório mapeia a estrutura tecnológica desenvolvida pela LaLiga na última década, sustentada pela criação de soluções proprietárias por meio da Sportian, pela democratização de dados e ferramentas para os 42 clubes profissionais e pelo trabalho de pesquisa do departamento de Football Intelligence. Como pilar dessa estratégia, 100% dos colaboradores da organização receberam capacitação em IA, englobando desde o uso prático de ferramentas até as diretrizes da regulamentação europeia sobre o tema.

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— A tecnologia, e a inteligência artificial em particular, tornou-se uma capacidade estratégica para impulsionar o crescimento e gerar valor para clubes e torcedores. Após mais de uma década de investimentos, queremos compartilhar com a indústria uma visão objetiva sobre as transformações que vão moldar o futuro do esporte — afirma Javier Tebas, presidente da LaLiga.

LaLiga apresenta estudo sobre o futuro da tecnologia e da inteligência artificial no futebol
LaLiga apresenta estudo sobre o futuro da tecnologia e da inteligência artificial no futebol - (Foto: divulgação / LaLiga)

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