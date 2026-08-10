Mirassol inaugura camarote em projeto de modernização do estádio Estádio do Maião recebe rooftop com investimento milionário e capacidade para mais de 400 pessoas; saiba mais

O estádio do Mirassol ganhará um novo espaço voltado não apenas aos torcedores, mas também ao entretenimento e à realização de eventos na cidade. O novo camarote premium do Leão será inaugurado nesta quinta-feira (13), na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, entre Mirassol e LDU.

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Com capacidade para 400 pessoas em dias de jogos e até 500 em eventos, o espaço chega com a proposta de transformar a experiência dentro do estádio e, ao mesmo tempo, oferecer à região uma nova alternativa para festas, confraternizações e outros eventos sociais e corporativos.

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Investimento milionário no novo setor

No novo setor, foram investidos mais de R$ 6 milhões. Administrado pela Soccer Hospitality, empresa especializada na criação e gestão de experiências premium em estádios e grandes eventos esportivos, o novo camarote do Leão foi projetado para funcionar como um ambiente de entretenimento completo. O espaço conta com cozinha própria, open food, open bar, música ao vivo, telão de última geração e até estúdio de tatuagem, além de elevador e banheiros privativos.

— O Rooftop do Leão nasce com a proposta de ser muito mais do que um camarote de estádio. Queremos criar um espaço que faça parte da rotina de Mirassol, que possa receber torcedores em dias de jogos, mas também festas, confraternizações, eventos corporativos e diferentes celebrações. É uma estrutura pensada para entregar gastronomia, entretenimento, conforto e uma experiência premium em um só lugar — afirma Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

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A ideia é que o camorate vá além dos dias de partidas do Mirassol. O ambiente foi concebido para receber diferentes formatos de eventos e se tornar uma nova opção para o público de toda a região, aproveitando a estrutura do estádio para oferecer experiências que vão do futebol às celebrações.

Outras modernizações e momento especial para o Mirassol

A chegada do novo espaço acontece em um momento especial para o Mirassol. Após conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o clube passou por uma série de investimentos no estádio em 2025.

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— Estamos muito felizes em receber um projeto como o Rooftop do Leão, que acompanha o momento de crescimento que o Mirassol vive dentro e fora de campo. A chegada desse espaço amplia a experiência dos nossos torcedores e também oferece à cidade uma nova opção de entretenimento. É mais um passo importante na modernização do nosso estádio e na construção de novas experiências para quem vive o Mirassol — acrescenta Édson Emernegildo, presidente do Mirassol.

Cerca de R$ 8 milhões foram destinados à modernização do Maião, que ganhou nova fachada, sistema de reconhecimento facial em todos os acessos, proteção de vidro no lugar dos antigos alambrados, além de reformas nos banheiros, vestiários e demais camarotes.

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Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião (Foto: Reprodução / Mirassol)

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