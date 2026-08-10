Supercopa da Uefa 2026 distribui premiação milionária; veja valores pagos O duelo que abre a temporada europeia reúne PSG e Aston Villa em partida única

O primeiro troféu da temporada europeia será disputado entre PSG e Aston Villa, nesta quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília), final válida pela Supercopa da Uefa. A competição, que reúne em partida única o campeão da Champions League e da Europa League da temporada 25/26, contém uma motivação extra: a premiação financeira distribuida para os clubes.

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Segundo o regulamento da competição, o vencedor da Supercopa da Uefa receberá € 5 milhões (R$ 29,44 milhões) em prêmios, enquanto o vice-campeão receberá € 4 milhões (R$ 23,55 milhões). O montante financeiro de € 5 milhões consiste em uma taxa de participação de € 4 milhões e um bônus de vitória de € 1 milhão.

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Saiba mais sobre a Supercopa da Uefa

A competição europeia, que completa 51 anos nesta atual temporada, é um torneio anual disputado pelos vencedores da Champions League e da Europa League. No total, o maior campeão da Supercopa da Uefa, é o Real Madrid, que faturou em seis oportunidades: 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 e 2024.

Na atual temporada, a final entre PSG e Aston Villa será disputada na Red Bull Arena, ou conhecida como Stadion Salzburg, em Salzburgo, na Áustria. O time francês, comandado por Luis Henrique, buscará o segundo título da competição seguido. Após faturar em 2025, o PSG pode se tornar a segunda equipe a conquistar a competição em dois anos consecutivos, seguindo o feito do Real Madrid nas edições de 2016 e 2017.

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Nesse sentido, os clubes podem convocar um total de 23 jogadores para a partida. O duelo, constituído por dois tempos regulamentares de 45 minutos, caso termine empatado, será decidido nas penalidades, sem prorrogação. A equipe vencedora assume o título de "supercampeão europeu" do ano.

Onde assistir à partida entre PSG x Aston Villa?

A decisão entre PSG e Aston Villa, que ocorre nesta quarta-feira (12), será transmitida na plataforma de streaming HBO Max, no canal de TV por assinatura TNT e no SBT (TV aberta), a partir das 16h (horário de Brasília).

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Data, hora e outras informações

Quando: 12 de agosto de 2026, às 16h (horário de Brasília)

Onde: Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria.

Transmissão: streaming HBO Max, canal de TV por assinatura TNT e SBT (TV aberta)

Supercopa da Uefa entre PSG e Aston Villa - (Foto: reprodução / Uefa)

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