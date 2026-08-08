Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Clubes brasileiros transformam Dia dos Pais em estratégia de engajamento e receitas

Ações nas Séries A e B movimentam a rodada do Campeonato Brasileiro com ativações de impacto e foco no relacionamento com o torcedor

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
08/08/2026 12:29
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Bola do Brasileirão 2026.
Bola do Brasileirão da edição de 2026 - (Foto: Edson De Souza/Thenews2/Folhapress)

O Dia dos Pais, marcado para acontecer neste domingo (9), tem movimentado o mercado do futebol brasileiro. A 22ª rodada do Brasileirão, por exemplo, será marcada não apenas pelos confrontos em campo, mas também por uma série de ativações promovidas pelos clubes para fortalecer o relacionamento com seus torcedores, com campanhas que combinam experiências, benefícios comerciais e produtos temáticos.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Negócios no WhatsApp

Experiências imersivas e ações de patrocínio na Série A

A aposta no formato de experiências exclusivas ganhou força entre os clubes da elite. O São Paulo, por exemplo, sorteou sócios-torcedores para uma viagem completa, com acompanhante, até Porto Alegre, para assistir ao duelo contra o Grêmio.

continua após a publicidade

— Datas como o Dia dos Pais nos dão a oportunidade de criar experiências que vão além do futebol. Levar pais e filhos para acompanhar o São Paulo em uma viagem é uma forma de conectar o clube a momentos marcantes na vida do torcedor. Esse tipo de iniciativa reforça o propósito do nosso programa de Sócio-Torcedor de oferecer benefícios que gerem memórias e aproximem ainda mais a torcida — destaca André Marques, diretor executivo de Marketing do São Paulo.

No Santos, o programa Sócio Rei preparou um pacote de ativações na Vila Belmiro e no CT Rei Pelé, incluindo ensaio fotográfico, partida entre pais e filhos, vivência nos bastidores e acesso ao camarote. A patrocinadora Novibet também aproveita o evento para ativar sua marca, com distribuição de camisas personalizadas e homenagens no telão durante a partida.

continua após a publicidade

Outros clubes do país adotaram estratégias semelhantes para impulsionar a bilheteria e os programas de sócios. O Atlético-MG incluiu um tour na Arena MRV na compra do bilhete, enquanto o Bahia montou um pacote na Arena Fonte Nova, integrando visita guiada, acesso ao museu e camisa comemorativa. Já o Cruzeiro apostou na promoção comercial no modelo "compre um e leve outro", e o Coritiba liberou o resgate de experiências exclusivas por meio de seu sistema de pontos.

Licenciamentos, produtos temáticos e visibilidade para marcas

O apelo da data também impulsiona o departamento de licenciamento e produtos oficiais dos clubes. O Palmeiras colocou no mercado uma linha especial de vestuário para o Dia dos Pais, enquanto o Fluminense lançou uma camisa exclusiva em homenagem à data. O Flamengo apostou em um concurso cultural para distribuição de produtos licenciados aos torcedores.

continua após a publicidade

Completando o ecossistema de ativações na Série A, equipes como Chapecoense, Bragantino e Remo implementaram ações voltadas ao público, atividades familiares e sorteios operados dentro de seus estádios.

Engajamento regional e impacto na Série B

A movimentação comercial estendeu-se à Série B do Brasileirão, onde os clubes combinaram campanhas digitais, experiências e responsabilidade social.

continua após a publicidade

Em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP lançou a campanha "Herança Tricolor" por meio do programa Botafanáticos, premiando com uma camisa autografada a melhor história de torcedores vivida ao lado dos pais. Paralelamente, o clube organizou uma ação solidária no jogo contra o América-MG: a troca de alimentos não perecíveis e roupas em bom estado por ingressos, direcionando os mantimentos às famílias afetadas pelas fortes chuvas na região.

Já no Ceará, o programa Sócio Vozão estruturou uma operação especial para o confronto diante da Ponte Preta. Os associados contemplados em sorteio terão acesso a experiências como "Mascote em Campo", "Tour Vozão" pelos bastidores do estádio, acompanhamento do aquecimento da equipe à beira do gramado e camarote exclusivo.

continua após a publicidade
Bola do Brasileirão Série B edição de 2026.
Bola do Brasileirão Série B edição de 2026 (Foto: Divulgação)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Regras para escolher a raia no atletismo

Mais Esportes

OPINIÃO: O atletismo inteiro deve pagar?

Há 15 horas
Vini Jr. defendendo as cores do Real Madrid durante partida válida pela LaLiga.

Lance! Negócios

Grupo Globo negocia com LiveMode transmissão da LaLiga

Há 18 horas
Nubank Parque, estádio do Palmeiras

Palmeiras

WTorre aposta em mudança de estilo musical de shows no estádio do Palmeiras

Há 22 horas
Camisa do Santos

Santos

Santos assina acordo com SDC Sports para venda de controle da SAF

Há 1 dia
Panini lança álbum oficial da Libertadores 2026.

Lance! Negócios

Panini lança álbum oficial da Libertadores 2026 com novo sistema de cards e foco no mata-mata

Há 1 dia
Público durante a terceira rodada do VIVO Rio Pro em 20 de junho de 2026, em Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil.

Lance! Negócios

Etapa da WSL no Brasil movimenta R$ 188 milhões e bate recorde em Saquarema

Há 1 dia
Mais LANCE!
Torcida do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Vitória.

Oitavas da Copa do Brasil de 2026 registram queda de público em relação a 2025

Camisa Corinthians

Corinthians deixa de faturar valor milionário com eliminação na Copa do Brasil

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Palmeiras bate R$ 30 milhões em premiações após classificação na Copa do Brasil

Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando

Copa do Brasil pode dar respiro financeiro ao Corinthians em meio a dívidas

Neymar Jr. durante o leilão do seu instituto, em São Paulo.

Quantia arrecadada pelo leilão de Neymar iguala recorde; veja valor

Abraçada com a psicóloga do Praia Clube, Adenízia ri e ergue o troféu da Superliga Feminina 2025/26; ao fundo, jogadoras festejam o título sob chuva de confetes

Superliga distribuirá maior premiação da história em 2026/27

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid

Real Madrid alcança bilhão em vendas e aposta em reformulação de elenco

Vozinha em entrevista coletiva pelo Colo-Colo

Patrocinador do Corinthians negocia transmissão de torneio

Nova camisa do Athletico

Athletico-PR apresenta terceiro uniforme para a temporada 2026

Kerolin no lado esquerdo; Amanda Gutierres no centro; Isa Haas no lado direito.

Kerolin quebra recorde; veja maiores vendas de brasileiras no futebol feminino

Elenco do Santos na Vila Belmiro

Santos supera Flamengo e Corinthians e lidera ranking digital dos clubes nas redes

Leila Pereira durante homenagem ao técnico Abel Ferreira por ter alcançado neste ano o posto de treinador com mais títulos na história do Palmeiras.

Palmeiras fecha 1° semestre com déficit e aposta em títulos e vendas para balancear contas

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação