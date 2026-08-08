Clubes brasileiros transformam Dia dos Pais em estratégia de engajamento e receitas
Ações nas Séries A e B movimentam a rodada do Campeonato Brasileiro com ativações de impacto e foco no relacionamento com o torcedor
O Dia dos Pais, marcado para acontecer neste domingo (9), tem movimentado o mercado do futebol brasileiro. A 22ª rodada do Brasileirão, por exemplo, será marcada não apenas pelos confrontos em campo, mas também por uma série de ativações promovidas pelos clubes para fortalecer o relacionamento com seus torcedores, com campanhas que combinam experiências, benefícios comerciais e produtos temáticos.
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Experiências imersivas e ações de patrocínio na Série A
A aposta no formato de experiências exclusivas ganhou força entre os clubes da elite. O São Paulo, por exemplo, sorteou sócios-torcedores para uma viagem completa, com acompanhante, até Porto Alegre, para assistir ao duelo contra o Grêmio.
— Datas como o Dia dos Pais nos dão a oportunidade de criar experiências que vão além do futebol. Levar pais e filhos para acompanhar o São Paulo em uma viagem é uma forma de conectar o clube a momentos marcantes na vida do torcedor. Esse tipo de iniciativa reforça o propósito do nosso programa de Sócio-Torcedor de oferecer benefícios que gerem memórias e aproximem ainda mais a torcida — destaca André Marques, diretor executivo de Marketing do São Paulo.
No Santos, o programa Sócio Rei preparou um pacote de ativações na Vila Belmiro e no CT Rei Pelé, incluindo ensaio fotográfico, partida entre pais e filhos, vivência nos bastidores e acesso ao camarote. A patrocinadora Novibet também aproveita o evento para ativar sua marca, com distribuição de camisas personalizadas e homenagens no telão durante a partida.
Outros clubes do país adotaram estratégias semelhantes para impulsionar a bilheteria e os programas de sócios. O Atlético-MG incluiu um tour na Arena MRV na compra do bilhete, enquanto o Bahia montou um pacote na Arena Fonte Nova, integrando visita guiada, acesso ao museu e camisa comemorativa. Já o Cruzeiro apostou na promoção comercial no modelo "compre um e leve outro", e o Coritiba liberou o resgate de experiências exclusivas por meio de seu sistema de pontos.
Licenciamentos, produtos temáticos e visibilidade para marcas
O apelo da data também impulsiona o departamento de licenciamento e produtos oficiais dos clubes. O Palmeiras colocou no mercado uma linha especial de vestuário para o Dia dos Pais, enquanto o Fluminense lançou uma camisa exclusiva em homenagem à data. O Flamengo apostou em um concurso cultural para distribuição de produtos licenciados aos torcedores.
Completando o ecossistema de ativações na Série A, equipes como Chapecoense, Bragantino e Remo implementaram ações voltadas ao público, atividades familiares e sorteios operados dentro de seus estádios.
Engajamento regional e impacto na Série B
A movimentação comercial estendeu-se à Série B do Brasileirão, onde os clubes combinaram campanhas digitais, experiências e responsabilidade social.
Em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP lançou a campanha "Herança Tricolor" por meio do programa Botafanáticos, premiando com uma camisa autografada a melhor história de torcedores vivida ao lado dos pais. Paralelamente, o clube organizou uma ação solidária no jogo contra o América-MG: a troca de alimentos não perecíveis e roupas em bom estado por ingressos, direcionando os mantimentos às famílias afetadas pelas fortes chuvas na região.
Já no Ceará, o programa Sócio Vozão estruturou uma operação especial para o confronto diante da Ponte Preta. Os associados contemplados em sorteio terão acesso a experiências como "Mascote em Campo", "Tour Vozão" pelos bastidores do estádio, acompanhamento do aquecimento da equipe à beira do gramado e camarote exclusivo.
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