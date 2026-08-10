Fundador da Amazon está perto de comprar o Liverpool
Consórcio liderado por Amit Bhatia negocia cerca de um terço do clube inglês
O empresário Jeff Bezos está próximo de fechar um acordo para adquirir uma participação de aproximadamente um terço do Liverpool. A informação é da "Sky News", que aponta que a Fenway Sports Group (FSG), acionista controladora do clube desde 2010, prepara um anúncio sobre a negociação, que pode ser realizado ainda nesta semana.
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O fundador da Amazon fará parte de um grupo de investidores que também conta com Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook. O consórcio é liderado por Amit Bhatia, empresário britânico-indiano e genro do bilionário indiano Lakshmi Mittal.
Valor do Liverpool
A operação pode envolver uma participação superior a 30% do Liverpool e avaliar o clube em cerca de 6 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 33,5 bilhões). Caso seja concretizado nesses termos, o negócio estará entre as maiores transações financeiras envolvendo clubes de futebol.
A FSG adquiriu o Liverpool em 2010 por cerca de 300 milhões de libras, em um período de dificuldades financeiras da equipe. Em 2023, a Dynasty Equity comprou uma participação minoritária no clube, em uma negociação que avaliou a equipe em mais de 4,5 bilhões de dólares.
Em julho, a FSG confirmou que um consórcio liderado, administrado e representado por Amit Bhatia havia demonstrado interesse em realizar um investimento minoritário estratégico no Liverpool. A empresa, porém, não comentou o possível calendário para a conclusão da operação.
Quem participa do consórcio?
Amit Bhatia, de 46 anos, tem experiência no mercado financeiro e administra a AyBe Capital, empresa de investimentos com atuação em diferentes setores. Ele é casado com Vanisha Mittal Bhatia, filha de Lakshmi Mittal.
Jeff Bezos fundou a Amazon em 1994 e também possui investimentos em empresas como a Blue Origin e o Washington Post. Segundo estimativas da Forbes, sua fortuna supera 280 bilhões de dólares (R$ 1,43 trilhão).
Eduardo Saverin, de 44 anos, é um dos fundadores do Facebook e já participou de uma tentativa de aquisição do Chelsea em 2022, quando integrou um consórcio que não venceu a disputa pelo clube.
Bezos pode se tornar coproprietário
A entrada de Bezos no negócio pode aumentar as expectativas de uma futura ampliação da participação do grupo no Liverpool. A princípio, entretanto, a negociação prevê apenas uma participação minoritária, enquanto a FSG seguirá como acionista controladora do clube.
O possível investimento também reforça a presença de grandes fortunas no futebol inglês. Caso a operação seja concluída, Bezos, Saverin e Bhatia passarão a integrar o grupo de investidores ligados ao Liverpool.
A "Sky Sports" também destacou que a negociação deve ser analisada com cautela até que os investidores expliquem os objetivos da operação. O comentarista Kaveh Solhekol apontou que a valorização do clube representa um retorno expressivo para a FSG desde a aquisição em 2010.
— É enorme para o futuro do Liverpool. Precisamos ter cuidado, porém. Pode haver torcedores preocupados com a possibilidade de o clube ser parcialmente controlado por um dos homens mais ricos do mundo.
Solhekol também ressaltou que investimentos em clubes de futebol podem estar relacionados à expectativa de valorização dos ativos.
— Quando as pessoas investem ou compram clubes, especialmente quando não têm uma ligação anterior com a equipe, é preciso perguntar por que querem investir. O que ganham com isso?
Segundo o comentarista, a operação pode aumentar ainda mais a capacidade financeira do Liverpool.
— O Liverpool ficará ainda mais rico do que já é. O clube tem uma receita enorme, e ela só tende a crescer com esses investidores.
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