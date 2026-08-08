Grupo Globo negocia com LiveMode transmissão da LaLiga Detentora dos direitos da competição até 2032, empresa negocia sublicenciamento das partidas no mercado brasileiro

A LiveMode firmou um acordo válido por seis temporadas com a LaLiga para a transmissão do Campeonato Espanhol no Brasil, a partir da edição 2026/27. Com o contrato focado na exibição dos jogos pelo ecossistema da CazéTV, a empresa agora negocia o sublicenciamento dos direitos da competição no mercado nacional.

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Nesse sentido, de acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, o Grupo Globo está em negociações avançadas com a LiveMode. O objetivo da emissora é adquirir a permissão para transmitir as partidas da competição espanhola na TV fechada, por meio do SporTV.

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Negociação da CazéTV com a LaLiga

A CazéTV, por meio da LiveMode, adquiriu a transmissão da LaLiga no Brasil pelas próximas seis temporadas. A parceria prevê a exibição de jogos do campeonato espanhol, além de conteúdos extras e melhores momentos nas redes sociais.

Os conteúdos serão distribuídos pelo ecossistema da CazéTV, com destaque para o YouTube como principal plataforma gratuita de transmissão. Além disso, os jogos e materiais relacionados à liga também estarão disponíveis em outros ambientes digitais e plataformas conectadas.

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Entenda a ligação entre LiveMode e CazéTV

Lançada em 2022 pelo streamer Casimiro Miguel, a CazéTV contou desde o início com o aporte dos empresários Sergio Lopes e Edgar Diniz, fundadores da LiveMode. A holding, especializada no mercado de direitos esportivos, passou a gerenciar e ceder os conteúdos transmitidos pelo canal. Foi por meio dessa estrutura que a plataforma exibiu eventos como a Copa do Mundo de 2022 e 2026, os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo Feminina, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

A relação societária da empresa, no entanto, foi reestruturada. A LiveMode, que possuía 51% do negócio, comprou a fatia de 49% pertencente a Casimiro, assumindo 100% do controle da emissora digital. Com a transação, o comunicador deixou de ter participação direta nas ações do canal do YouTube.

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Em contrapartida, o streamer, proprietário da CMiguel Produções, migrou para a estrutura global da companhia. Casimiro tornou-se sócio da LiveMode Cayman, divisão internacional da holding responsável pelas operações globais e pela negociação de direitos de transmissão com diversos veículos de mídia, incluindo a própria CazéTV.

Bancada da CazéTV com Bárbara Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário, durante a Copa do Mundo de 2026 - (Foto: Reprodução)

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