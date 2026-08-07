Panini lança álbum oficial da Libertadores 2026 com novo sistema de cards e foco no mata-mata Coleção traz 439 figurinhas, 80 cards inéditos e homenagens a campeões recentes e históricos do futebol sul-americano

Com o início da fase decisiva da competição continental, a Panini lançou a coleção oficial de figurinhas da Libertadores 2026. O álbum contempla as 32 equipes que disputaram a fase de grupos do torneio nesta temporada, trazendo uma estrutura reformulada para destacar os clubes que avançaram ao mata-mata.

A coleção conta com 439 cromos, dos quais 75 são especiais, divididos entre 35 impressos em papel holográfico e 40 em adesivo plástico transparente.

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Estrutura do álbum e distribuição das equipes

Nesta edição, a distribuição das figurinhas reflete o desempenho das equipes na fase de grupos. Os clubes que garantiram vaga nas oitavas de final, sendo o primeiro e segundo colocados de cada chave, contam com duas páginas exclusivas e 17 cromos, incluindo 15 atletas, um escudo e uma figurinha dedicada aos dois uniformes oficiais.

Figurinhas do Paquetá, jogador do Flamengo, que estará presente no álbum - (Foto: divulgação / Panini)

Por outro lado, as equipes que terminaram na terceira e quarta colocações possuem espaço reduzido, com oito cromos no total, sendo seis jogadores, um escudo e os dois uniformes.

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Sistema inédito de cards e resgate do campeão

A principal inovação do produto para 2026 é a inclusão de 80 cards com dados estatísticos e imagens dos atletas. Cada envelope de figurinhas inclui um card. A divisão conta com 50 modelos base e 30 especiais, distribuídos nas seguintes categorias:

Legends: 8 cards

8 cards Super Star: 5 cards

5 cards Elite: 5 cards

5 cards Masterclass: 5 cards

5 cards Joker: 5 cards

Além desses, a Panini reservou dois cards inéditos para o campeão da Libertadores 2026, que poderão ser resgatados posteriormente por meio do sistema de "Cards Faltantes". Cada livro ilustrado acompanha também um porta-cards oficial.

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Memória histórica e informações de mercado

O livro ilustrado destina espaço para a trajetória do torneio na seção Milestones, que apresenta uma linha do tempo da competição, além de destacar os campeões de 2025: o Flamengo, na categoria masculina, e o Corinthians, na feminina.

Time do Corinthians feminino, que foi campeão da Libertadores - (Foto: divulgação / Panini)

— A CONMEBOL Libertadores é um campeonato único, que representa a garra, a disputa, as histórias e rivalidades do futebol sul-americano. É esse legado que buscamos retratar com essa coleção — afirma Raul Vallecillo, CEO da Panini Brasil.

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Ficha técnica do produto

Lançamento: 07 de agosto de 2026

07 de agosto de 2026 Número de páginas: 64

64 Total de cromos: 439 (75 especiais)

439 (75 especiais) Total de cards: 80 (50 base e 30 especiais)

80 (50 base e 30 especiais) Preço do envelope: R$ 5,00 (contém 5 cromos, 1 card e 1 cupom promocional)

R$ 5,00 (contém 5 cromos, 1 card e 1 cupom promocional) Álbum capa brochura: R$ 19,90

R$ 19,90 Álbum capa dura: R$ 69,90

R$ 69,90 Distribuição: Loja online Panini, Panini Points e bancas de jornal em todo o Brasil.

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