Palmeiras bate R$ 30 milhões em premiações após classificação na Copa do Brasil Alviverde avançou as quartas de final ao eliminar o Fortaleza por 5 a 3 no placar agregado

O Palmeiras faturou R$ 4 milhões pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Derrotada pelo Fortaleza por 3 a 2 na última quarta-feira, na Arena Pantanal, a equipe garantiu a vaga graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, no Nubank Parque.

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Antes, o Alviverde já havia arrecadado R$ 2 milhões pela participação na quinta fase da competição e outros R$ 3 milhões pela eliminação do Jacuipense. Ao todo, o clube já embolsou R$ 9 milhões em premiações na Copa do Brasil.

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Os valores conquistados na competição nacional se somam aos R$ 5 milhões recebidos pelo título do Campeonato Paulista. Na decisão, o Alviverde venceu tanto o jogo de ida quanto o de volta e encerrou um jejum de títulos que perdurava desde 2025.

Já na Libertadores, o Palmeiras recebeu premiações pela participação na fase de grupos, pelas vitórias e pela classificação às oitavas de final. Do total, R$ 5 milhões são referentes apenas à participação, R$ 1,7 milhão aos triunfos e outros R$ 6,25 milhões ao avanço de fase.

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O montante ainda pode aumentar, uma vez que o Palmeiras segue vivo tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. A premiação referente ao Campeonato Brasileiro, por sua vez, dependerá da posição final da equipe ao término da competição.

Jogadores do Palmeiras celebram gol (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Total de premiações do Palmeiras no ano

Campeonato Paulista: R$ 5 milhões

R$ 5 milhões Copa do Brasil: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Libertadores: 16,35 milhões

16,35 milhões Total: R$ 30,35 milhões

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