Corinthians deixa de faturar valor milionário com eliminação na Copa do Brasil
Queda precoce na copa também impacta nas finanças do clube e no processo de qutação de dívidas; entenda cenário
A eliminação do Corinthians para o Internacional na Copa do Brasil impediu não só o sonho de um bicampeonato, mas tirou do Timão a chance de voltar a faturar uma alta premiação na competição. O torneio tem a maior bonificação entre os campeonatos nacionais e pode pagar ao campeão deste ano R$ 96 milhões pela campanha, considerando que restam apenas clubes da Série A do Brasileirão. O alvinegro deixou de ganhar um valor representativo na próxima fase.
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Após entrar na quinta fase da Copa do Brasil, que já garantia R$ 2 milhões em premiação, o Corinthians embolsou mais R$ 3 milhões por ter chegado às oitavas e levaria mais R$ 4 milhões se conseguisse ficar entre os oito melhores da competição. Entretanto, despede-se com R$ 5 milhões pela campanha de quatro jogos no torneio.
Diante de um cenário de dificuldade financeira, o avanço na Copa do Brasil era um objetivo não só esportivo, mas também pelo viés administrativo do Corinthians. O dinheiro chegaria em um momento oportuno para o Corinthians, que enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas.
O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.
Entre os valores, estão US$ 1,5 milhão ao Philadelphia Union, dos EUA, por uma dívida de José Martinez, e 800 mil euros ao Midtjylland, da Dinamarca, pela negociação do volante Charles, e R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).
Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.
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