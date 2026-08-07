Corinthians deixa de faturar valor milionário com eliminação na Copa do Brasil Queda precoce na copa também impacta nas finanças do clube e no processo de qutação de dívidas; entenda cenário

A eliminação do Corinthians para o Internacional na Copa do Brasil impediu não só o sonho de um bicampeonato, mas tirou do Timão a chance de voltar a faturar uma alta premiação na competição. O torneio tem a maior bonificação entre os campeonatos nacionais e pode pagar ao campeão deste ano R$ 96 milhões pela campanha, considerando que restam apenas clubes da Série A do Brasileirão. O alvinegro deixou de ganhar um valor representativo na próxima fase.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após entrar na quinta fase da Copa do Brasil, que já garantia R$ 2 milhões em premiação, o Corinthians embolsou mais R$ 3 milhões por ter chegado às oitavas e levaria mais R$ 4 milhões se conseguisse ficar entre os oito melhores da competição. Entretanto, despede-se com R$ 5 milhões pela campanha de quatro jogos no torneio.

continua após a publicidade

Diante de um cenário de dificuldade financeira, o avanço na Copa do Brasil era um objetivo não só esportivo, mas também pelo viés administrativo do Corinthians. O dinheiro chegaria em um momento oportuno para o Corinthians, que enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas.

O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

continua após a publicidade

Entre os valores, estão US$ 1,5 milhão ao Philadelphia Union, dos EUA, por uma dívida de José Martinez, e 800 mil euros ao Midtjylland, da Dinamarca, pela negociação do volante Charles, e R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.

continua após a publicidade

Corinthians foi eliminado pelo Inter na Copa do Brasil. (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.