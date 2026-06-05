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Brasil x Egito: onde assistir e escalações do último amistoso antes da Copa

Equipes se enfrentam neste sábado (6), a partir das 19h (de Brasília), em Cleveland

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 05/06/2026
08:00
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Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraBrasil e Egito se enfrentam neste sábado (Foto: Arte Lance!)
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Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no último compromisso da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (streaming). Clique aqui para assistir.

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Camisa 10 da Seleção, Neymar permaneceu em Nova Jersey, cidade-base do Brasil nos Estados Unidos, para prosseguir com o tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha, sob cuidados dos membros do departamento médico. Com isso, não estará à disposição de Carlo Ancelotti.

Ficha do jogo

escudo brasil
BRA
Escudo - Egito
EGI
AMISTOSO
Brasil x Egito
Data e Hora
sábdo, 6 de junho, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA)
Árbitro
Onde assistir

Para a partida, Ancelotti irá promover algumas alterações em relação ao time que goleou o Panamá por 6 a 2. Marquinhos assume a vaga de Bremer, enquanto Gabriel Magalhães ainda é dúvida após sentir desconforto durante o último treinamento.

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Douglas Santos deve assumir o lugar de Alex Sandro na esquerda, enquanto Igor Thiago é o favorito para ser o camisa 9. Por último, Rayan chegou a fazer trabalhos com a equipe titular e pode herdar a vaga do ponta Luiz Henrique.

Assim como o Brasil, o Egito também fará seu último teste antes de estrear no Mundial. Entre os principais nomes da equipe estão os atacantes Mohamed Salah, que anunciou a saída do Liverpool recentemente, e Omar Marmoush, do Manchester City.

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Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Tudo sobre Brasil x Egito (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 🆚 EGITO
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Huntington Bank Field, em Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr.

EGITO (Técnico: Hossam Hassan)
Oufa Shobeir, Ibrahim, Fathy e Abdelmonem; Hany, Lasheen, Ateya, Fatouh e Ashour; Mohamed Salah e Omar Marmoush.

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