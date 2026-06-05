Brasil x Egito: onde assistir e escalações do último amistoso antes da Copa
Equipes se enfrentam neste sábado (6), a partir das 19h (de Brasília), em Cleveland
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Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no último compromisso da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (streaming). Clique aqui para assistir.
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Camisa 10 da Seleção, Neymar permaneceu em Nova Jersey, cidade-base do Brasil nos Estados Unidos, para prosseguir com o tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha, sob cuidados dos membros do departamento médico. Com isso, não estará à disposição de Carlo Ancelotti.
Ficha do jogo
Para a partida, Ancelotti irá promover algumas alterações em relação ao time que goleou o Panamá por 6 a 2. Marquinhos assume a vaga de Bremer, enquanto Gabriel Magalhães ainda é dúvida após sentir desconforto durante o último treinamento.
Douglas Santos deve assumir o lugar de Alex Sandro na esquerda, enquanto Igor Thiago é o favorito para ser o camisa 9. Por último, Rayan chegou a fazer trabalhos com a equipe titular e pode herdar a vaga do ponta Luiz Henrique.
Assim como o Brasil, o Egito também fará seu último teste antes de estrear no Mundial. Entre os principais nomes da equipe estão os atacantes Mohamed Salah, que anunciou a saída do Liverpool recentemente, e Omar Marmoush, do Manchester City.
Tudo sobre Brasil x Egito (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL 🆚 EGITO
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Huntington Bank Field, em Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr.
EGITO (Técnico: Hossam Hassan)
Oufa Shobeir, Ibrahim, Fathy e Abdelmonem; Hany, Lasheen, Ateya, Fatouh e Ashour; Mohamed Salah e Omar Marmoush.
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