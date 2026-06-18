Imprensa internacional repercute estreia de Luis Díaz com a Colômbia na Copa do Mundo Com um gol e uma assistência, o atacante foi destaque na vitória contra o Uzbequistão

Luis Díaz comandou a Colômbia à primeira vitória nesta Copa do Mundo. O atacante assumiu o protagonismo da seleção na estreia diante do Uzbequistão e venceu por 3 a 1, resultado que contou com um gol e uma assistência do camisa 7 colombiano. A atuação do jogador do Bayern de Munique foi exaltada pela imprensa internacional.

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O jornal Marca, da Espanha, exaltou a atuação do atacante, que foi destacado como "Estrela Mundial" na manchete da crônica do jogo, o colocando como principal responsável pelo resultado positivo da Colômbia.

Manchete do jornal Marca para Luis Díaz, da Colômbia (Foto: Reprodução)

Outro veículo espanhol se rendeu ao atacante. O Diário As se referiu à atuação do jogador como algo para além das possibilidades da equipe do Uzbequistão, de Fabio Cannavaro, que não encontrou alternativas para deter Díaz: "Demasiado Luis Díaz para Cannavaro".

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Manchete do Diario As, da Espanha, para Luis Díaz (Foto: reprodução)

Na Itália, a Gazzetta dello Sport citou a partida como a "estreia dos sonhos" de Luis Díaz, que viveu a primeira e grande noite de Copa do Mundo. O jornal italiano elogiou o desempenho do atacante colombiano como: "uma atuação completa e coroada por um resultado que coloca a Colômbia entre as protagonistas do torneio".

Manchete do jornal italiano La Gazzetta Dello Sport, para Luis Díaz, da Colômbia (Foto: reprodução)

Após grande estreia, Luis Díaz e Colômbia agora viram os olhos para o confronto contra a República Democrática do Congo. O jogo acontece na próxima terça-feira (23), às 23h (de Brasília) e pode garantir a classificação e primeiro lugar do grupo K — caso Portugal não vença o Uzbequistão.

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