Veja os números de Renato Gaúcho em sua 3ª passagem pelo Vasco O treinador é demitido pouco mais de três meses após assumir o comando

O Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (18) a saída do técnico Renato Gaúcho. Segundo comunicado oficial divulgado pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O treinador deixa São Januário pouco mais de três meses após assumir o comando da equipe.

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Renato Gaúcho comandou o Cruz-Maltino em 22 partidas nesta terceira passagem pelo clube, acumulando nove vitórias, seis empates e sete derrotas. O vínculo firmado em março não previa multa rescisória em caso de encerramento antecipado.

Esta foi a terceira passagem do ex-jogador no comando do Cruz-Maltino, o treinador já havia treinado a equipe entre 2005 e 2007 e outra vez em 2008.

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O Vasco ainda não se reapresentou aos treinamentos no CT Moacyr Barbosa. E o próximo jogo do Vasco é somente daqui a cinco semanas, contra o Vitória, fora de casa. A partida será válida pelo Brasileirão, competição na qual o clube se encontra na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com apenas 20 pontos.

Renato Gaúcho foi demitido nesta quinta-feira (18) (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Confira a nota oficial do Vasco sobre a demissão de Renato Gaúcho

"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.

A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

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