O Fut&Papo, do Lance!TV, está no ar nesta quinta-feira (21), às 12h (de Brasília), com um dos nomes mais marcantes da história do futebol brasileiro: o ex-zagueiro Júnior Baiano. Em uma conversa descontraída e cheia de bastidores, o ex-jogador comenta a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 e relembra momentos importantes vividos com a camisa da Seleção. ➡️Inscreva-se no canal do Lance!

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Integrante do elenco vice-campeão mundial na Copa de 1998, Júnior Baiano revisita episódios marcantes daquele ciclo e detalha os bastidores de um dos momentos mais emblemáticos da história recente do futebol: a convulsão de Ronaldo Nazário horas antes da final contra a França. O ex-zagueiro promete revelar detalhes do clima no vestiário naquela decisão.

A conversa também passa pela trajetória de sucesso de Júnior Baiano no futebol de clubes, com destaque para sua relação com o Flamengo, além de passagens por São Paulo, Palmeiras e Vasco, e experiências no futebol europeu.

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Com apresentação de João Lidington, Marcelo Smigol e João Vidal, e direção de Marcelo Gorodicht, o Fut&Papo aposta em um formato leve, bem-humorado e recheado de histórias inéditas do futebol.

Relembre o último Fut&Papo

Thiago Coimbra é o convidado desta semana do Fut&Papo, programa do Lance!TV, que vai ao ar nesta quinta-feira (14), 12h (de Brasília), e falou sobre os desafios de construir uma carreira no futebol sendo filho de Zico.

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O episódio reuniu bastidores do futebol, reflexões sobre legado familiar e os impactos de carregar um sobrenome histórico no esporte brasileiro.