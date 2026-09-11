O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ampliou nesta sexta-feira (11) a punição a Abel Ferreira, e o tema repercutiu nas redes sociais. A decisão altera de dois para três jogos o período em que o treinador terá de ficar ausente do banco de reservas do Palmeiras.

➡️Leila Pereira exalta força das mulheres e diz: 'Não tenho medo de absolutamente nada'

O julgamento aconteceu devido ao chute que o profissional deu em um microfone na partida contra o Mirassol, válida pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários:

Até que enfim uma punição exemplar! Vamos ver se agora ele se comporta — RICK.🇧🇷 (@rikrssrik) September 11, 2026

Diante desse fato, é um reforço imenso do Palmeiras. É capaz do time reagir muito bem em campo com esses jogos com Abel suspenso. — Diego Kluivert (@dieguinhooo_10) September 11, 2026

1 jogo tava de bom tamanho.

Maluco chutou um microfone na hora da raiva, pô. Não fez mal a ninguém. — Minhoca do Fla (@Minhoca_Do_Fla) September 11, 2026

Pronto agora a vão começar as conspirações kkkk — ᵐᵃᵈ (@crfmad) September 11, 2026

Achei pouco — Slevin Kelevra (@pablokayyat) September 11, 2026

Abel Ferreira comandou o Palmeiras contra a LDU (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Saiba os detalhes da ampliação da punição de Abel Ferreira

A decisão ocorreu após recurso apresentado pela direção do Palmeiras, que havia deixado o treinador à disposição de forma preventiva.

+ Leila Pereira critica modelo associativo e defende responsabilização de dirigentes

Com a decisão, Abel Ferreira perderá os duelos contra São Paulo, neste fim de semana, Grêmio e Bahia, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O técnico só voltará a comandar o Palmeiras diante do rival Corinthians, no Nubank Parque, em outubro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O chute nos microfones à beira do gramado, durante o empate com o Mirassol, foi interpretado pela Procuradoria como um ato voluntário e antidesportivo. A conduta foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a seis jogos.

continua após a publicidade

André Sica, advogado que representou o Palmeiras no caso, sustentou que a equipe de arbitragem foi informada ainda durante a partida sobre o chute de Abel Ferreira no equipamento de áudio, mas decidiu não advertir o treinador.

- Não houve equívoco disciplinar algum. O árbitro, muito bem postado, viu e foi informado. Conversou com o VAR e tomou sua decisão. Ele simplesmente não viu gravidade. Ele entendeu que, naquele momento, não cabia punir. Assim como não existe nesse Tribunal - afirmou André Sica.

continua após a publicidade

A decisão do Pleno do STJD, anunciada nesta sexta-feira (11), é definitiva e não cabe mais recurso por parte do Palmeiras.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.