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Decisão do STJD sobre Abel Ferreira, do Palmeiras, repercute: 'Até que enfim'

Treinador teve punição ampliada

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 15:47
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Abel Ferreira de braços cruzados e sorrindo
(Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ampliou nesta sexta-feira (11) a punição a Abel Ferreira, e o tema repercutiu nas redes sociais. A decisão altera de dois para três jogos o período em que o treinador terá de ficar ausente do banco de reservas do Palmeiras.

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O julgamento aconteceu devido ao chute que o profissional deu em um microfone na partida contra o Mirassol, válida pelo Campeonato Brasileiro.

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Veja alguns comentários:

Abel Ferreira, do Palmeiras, em pé à beira do campo
Abel Ferreira comandou o Palmeiras contra a LDU (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Saiba os detalhes da ampliação da punição de Abel Ferreira

A decisão ocorreu após recurso apresentado pela direção do Palmeiras, que havia deixado o treinador à disposição de forma preventiva.

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Com a decisão, Abel Ferreira perderá os duelos contra São Paulo, neste fim de semana, Grêmio e Bahia, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O técnico só voltará a comandar o Palmeiras diante do rival Corinthians, no Nubank Parque, em outubro.

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O chute nos microfones à beira do gramado, durante o empate com o Mirassol, foi interpretado pela Procuradoria como um ato voluntário e antidesportivo. A conduta foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de um a seis jogos.

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André Sica, advogado que representou o Palmeiras no caso, sustentou que a equipe de arbitragem foi informada ainda durante a partida sobre o chute de Abel Ferreira no equipamento de áudio, mas decidiu não advertir o treinador.

- Não houve equívoco disciplinar algum. O árbitro, muito bem postado, viu e foi informado. Conversou com o VAR e tomou sua decisão. Ele simplesmente não viu gravidade. Ele entendeu que, naquele momento, não cabia punir. Assim como não existe nesse Tribunal - afirmou André Sica.

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A decisão do Pleno do STJD, anunciada nesta sexta-feira (11), é definitiva e não cabe mais recurso por parte do Palmeiras.

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