O Cruzeiro enfrenta o Santos, na noite deste sábado (12), às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Artur Jorge tem uma importante baixa na defesa.

O zagueiro Jonathan Jesus sofreu uma lesão na perna esquerda, em um músculo próximo ao tornozelo. Ele sentiu dores durante o clássico contra o Atlético-MG e está em transição para o campo, mas não estará na Vila Belmiro.

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Com isso, João Marcelo deve ganhar oportunidade como titular na equipe da Raposa. Villalba também é opção para Artur Jorge.

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Além disso, o comandante terá outras duas baixas no ataque. Kaique Kenji e Neyser seguem fora por questões médicas.

A principal dúvida para o jogo deste sábado é se Artur Jorge manterá o esquema com quatro meio-campistas ou retornará ao 4-3-3. Como a alternativa deu certo contra o Athletico-PR, a tendência é que permaneça.

Artur Jorge no Mineirão em Cruzeiro x CAP (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Provável escalação do Cruzeiro

Assim, a escalação do Cruzeiro contra o Santos deve ser: Otávio; Fagner, João Marcelo, Fabrício Bruno, Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

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✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 27ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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