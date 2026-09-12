Desfalcado, Santos encara o Cruzeiro em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão
Cuca não poderá contar com alguns titulares, seja por lesão ou suspensão; confira
Em busca de confirmar a reação no Brasileirão, o Santos encara o Cruzeiro neste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da competição. Depois de duas vitórias consecutivas no Nacional, o Peixe tenta manter o embalo e alcançar o terceiro triunfo seguido, mas terá que lidar com baixas importantes no elenco.
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Principal nome do Santos, o atacante Neymar, com lesão muscular, segue como baixa. Assim como Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal, que nem sequer foram relacionados para a partida desta noite. Além dos três, outros dois jogadores não poderão atuar contra o Cruzeiro: Gabigol e Escobar, por suspensão.
Sendo assim, o técnico Cuca terá problemas para escalar a equipe, já que algumas peças são difíceis de reporm como a lateral esquerda. Sem Escobar, Lucas Veríssimo poderia fazer a função no setor, mas também não poderá ir a campo. A tendência é que Luan Peres, ou até mesmo Igor Vinícius, seja improvisado pelo lado.
O lateral-direito Rodinei, titular no confronto da Sul-Americana, deve seguir entre os titulares. Uma novidade é Everton Cebolinha, relacionado pela primeira vez e que pode aparecer no desfalcado ataque.
O Alvingro busca deixar a fase de instabilidade para trás. Depois de ser eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, o time venceu o Atlético-MG pelo primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana, e vem de outras duas vitórias no Nacional, onde é o 13° colocado na tabela de classificação, com 32 pontos.
Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão; Rodinei, Arão, Ananias e Luan Peres (Igor Vinicius); Oliva, Gustavinho (Arthur), Rollheiser e Bontempo; Caballero (Cebolinha) e Thaciano.
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Retrospecto do Santos contra o Cruzeiro
79 jogos
27V | 21E | 31D
43% de aproveitamento
111 gols marcados (1.4 p/ jogo)
108 gols sofridos (1.4 p/ jogo)
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