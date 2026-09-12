O Palmeiras acertou, nas últimas horas, a contratação de Pablo Neri, destaque das categorias de base do Cruzeiro. O atacante chega para reforçar a equipe sub-20, comandada pelo técnico Allan Barcellos. O vínculo terá duração de dois anos e prevê multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 592 milhões na cotação atual) para clubes do exterior.

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O atacante estava em reta final de contrato e já poderia assinar um pré-acordo com outra equipe. O Cruzeiro tentou estender o vínculo, mas a proposta foi recusada. Diante desse cenário, o clube mineiro liberou o jogador para o Palmeiras sem custos. As informações foram apuradas pelo Lance!.

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Pablo Neri recebeu sondagens de Corinthians, São Paulo, Botafogo e Bahia para integrar as equipes sub-20. Fortaleza e Ceará, por outro lado, demonstraram interesse em contar com o atacante no elenco profissional. No exterior, foi procurado pelo Santa Clara e pelo Benfica sub-23, ambos de Portugal.

No entanto, o atacante optou pelo Alviverde pela estabilidade do projeto e pelo sucesso do processo de transição das categorias de base para o futebol profissional. O coordenador JP Sampaio participou ativamente das negociações e foi fundamental para a chegada do jogador.

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Em 2026, Pablo Neri entrou em campo 40 vezes pelo Cruzeiro, todas pela equipe sub-20. No período, marcou sete gols e deu seis assistências. O atacante também integrou o elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que venceu o São Paulo por 2 a 1 na decisão, disputada em janeiro.

Neri assinou contrato com o Palmeiras na última sexta-feira (11) e é aguardado na próxima segunda (14) no CT para iniciar os trabalhos com o restante do elenco sub-20.

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Pablo Neri assinou contrato com o Palmeiras válido por duas temporadas (Foto: Reprodução)

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