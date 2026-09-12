Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Flamengo e Corinthians se enfrentam pela 27° rodada do Brasileirão
Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro chega na rodada após se tornar líder no último fim de semana, enquanto o Timão tenta reverter momento ruim na competição. O confronto terá transmissão da TV Globo, SporTv e Ge TV. Clique para assistir no Sportv.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O duelo reúne duas das maiores torcidas do país em momentos distintos. Líder do Brasileirão, o Flamengo assumiu a ponta após vencer o Remo por 1 a 0 e busca mais três pontos no Maracanã para permanecer no topo da tabela.
O Corinthians, por outro lado, vive uma fase de pressão. O Timão chega ao confronto após quatro derrotas consecutivas e tenta surpreender o líder fora de casa para reagir na competição e ganhar confiança para a sequência da temporada.
O Flamengo vem de duas vitórias seguidas. A equipe comandada por Leonardo Jardim venceu o Remo por 1 a 0 pelo Brasileirão e, na sequência, bateu o Independiente del Valle por 2 a 0 pela Libertadores.
Já o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Estudiantes de La Plata pela Libertadores na última quarta-feira. Antes disso, pelo Brasileirão, perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense e busca voltar a vencer na competição.
Confira as informações de Flamengo x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 CORINTHIANS
🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: transmissão a confirmar
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
A. Rossi; Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson Royal; Jorginho, E. Pulgar e Samuel Lino; G. de Arrascaeta, J. Carrascal e Bruno Henrique.
⚫⚪ CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheuzinho; Allan, A. Carrillo e Breno Bidon; R. Garro, Kaio César e M. Depay.
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