Memphis é liberado pela Conmebol para decisão contra Estudiantes
Entidade máxima do futebol sul-americano confirma data para julgamento e libera atacante para o jogo de volta
A Conmebol confirmou que o atacante Memphis Depay está liberado para entrar em campo na partida de volta das quartas de final da Libertadores, que acontece no dia 16 de setembro, na Neo Química Arena.
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O clube argentino pediu a suspensão do atacante por causa de um gesto feito pelo jogador durante a comemoração do gol alvinegro no empate em 1 a 1, na última quarta-feira (9), em La Plata, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
O próprio Corinthians havia informado que recebeu uma notificação da Conmebol referente à denúncia realizada pelo Estudiantes. A entidade estabeleceu o dia 17 de setembro como prazo final para a apresentação da defesa, um dia após o confronto de volta entre as equipes.
Entenda o caso:
O lance aconteceu no segundo tempo, logo após o gol corintiano. Ao correr em direção a Kaio César para comemorar, Memphis mostrou o dedo do meio para a torcida do Estudiantes.
Com base nas imagens da partida, o clube argentino solicitou que o atacante seja enquadrado em dois artigos do Código Disciplinar da Conmebol. As normas preveem a possibilidade de suspensão por pelo menos uma partida na competição ou por determinado período em casos de:
- Conduta antidesportiva contra jogadores, oficiais, adversários ou outras pessoas que não sejam oficiais de partida, incluindo gestos contrários à boa ordem desportiva;
- Provocação aos espectadores.
Veja a nota oficial divulgada pelo Corinthians
''Nesta quinta-feira (10), o Sport Club Corinthians Paulista recebeu uma notificação da CONMEBOL referente à denúncia realizada pelo Club Estudiantes de La Plata contra o atleta Memphis Depay.
A data-limite de defesa estipulada pela CONMEBOL foi 17 de setembro – um dia após o jogo de volta das quartas-de-final da CONMEBOL Libertadores. Portanto, uma eventual punição da CONMEBOL somente seria cumprida após o julgamento, que se dará posterior à apresentação da defesa.
Respeitando o prazo determinado pela CONMEBOL, o Corinthians realizará esta defesa para evitar qualquer tipo de punição a Memphis Depay''
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