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Memphis é liberado pela Conmebol para decisão contra Estudiantes

Entidade máxima do futebol sul-americano confirma data para julgamento e libera atacante para o jogo de volta

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/09/2026 11:16
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Memphis Depay com a camisa do Corinthians
Memphis Depay está liberado para defender o Corinthians no jogo de volta contra o Estudiantes (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

A Conmebol confirmou que o atacante Memphis Depay está liberado para entrar em campo na partida de volta das quartas de final da Libertadores, que acontece no dia 16 de setembro, na Neo Química Arena.

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O clube argentino pediu a suspensão do atacante por causa de um gesto feito pelo jogador durante a comemoração do gol alvinegro no empate em 1 a 1, na última quarta-feira (9), em La Plata, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

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O próprio Corinthians havia informado que recebeu uma notificação da Conmebol referente à denúncia realizada pelo Estudiantes. A entidade estabeleceu o dia 17 de setembro como prazo final para a apresentação da defesa, um dia após o confronto de volta entre as equipes.

Entenda o caso:

O lance aconteceu no segundo tempo, logo após o gol corintiano. Ao correr em direção a Kaio César para comemorar, Memphis mostrou o dedo do meio para a torcida do Estudiantes.

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Com base nas imagens da partida, o clube argentino solicitou que o atacante seja enquadrado em dois artigos do Código Disciplinar da Conmebol. As normas preveem a possibilidade de suspensão por pelo menos uma partida na competição ou por determinado período em casos de:

  • Conduta antidesportiva contra jogadores, oficiais, adversários ou outras pessoas que não sejam oficiais de partida, incluindo gestos contrários à boa ordem desportiva;
  • Provocação aos espectadores.
Jogadores do Corinthians durante partida contra o Estudiantes
Jogadores do Corinthians durante partida contra o Estudiantes (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Veja a nota oficial divulgada pelo Corinthians

''Nesta quinta-feira (10), o Sport Club Corinthians Paulista recebeu uma notificação da CONMEBOL referente à denúncia realizada pelo Club Estudiantes de La Plata contra o atleta Memphis Depay.

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A data-limite de defesa estipulada pela CONMEBOL foi 17 de setembro – um dia após o jogo de volta das quartas-de-final da CONMEBOL Libertadores. Portanto, uma eventual punição da CONMEBOL somente seria cumprida após o julgamento, que se dará posterior à apresentação da defesa.

Respeitando o prazo determinado pela CONMEBOL, o Corinthians realizará esta defesa para evitar qualquer tipo de punição a Memphis Depay''

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