Arrascaeta esclareceu a polêmica com Samuel Lino após o atacante demonstrar irritação por não receber passes no duelo entre Flamengo e Mirassol. Em participação no podcast "Pod Boa", o meia explicou que nem sempre enxerga a movimentação do companheiro durante as partidas e afirmou que os dois já conversaram sobre o episódio no centro de treinamento. Para o uruguaio, a situação está resolvida.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

– Sinceramente, depois que acabou o jogo, acabei vendo as reações dele. Em alguns momentos parece fácil, mas não vejo a jogada. O que acontece comigo é que muitas vezes eu penso em algo para fazer antes de pegar na bola. Na realidade, sempre tento ter um passe antes de receber para já ter opções – explicou Arrascaeta.

continua após a publicidade

A situação aconteceu durante a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. Na ocasião, Samuel Lino fez movimentos de infiltração sem receber o passe em algumas jogadas ofensivas e demonstrou insatisfação ao deixar o gramado.

Arrascaeta e Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Arrascaeta ressaltou que as decisões são tomadas rapidamente e que, mesmo quando um companheiro está livre, pode não perceber a movimentação a tempo. O meia também destacou que precisa considerar outras opções antes de definir o destino da bola.

continua após a publicidade

– Mas eu jogo com mais 10 caras. Às vezes é capaz de estar sozinho, mas eu não vi. Eu achei melhor tocar em outro companheiro, mas a gente já falou dentro do CT e está tranquilo – afirmou.

Arrascaeta e Lino já voltaram a aparecer juntos em gol

O episódio ocorreu no jogo em que Samuel Lino não conseguiu marcar, mas a relação entre os dois teve uma resposta positiva na partida seguinte. Na vitória sobre o Remo, o atacante balançou as redes após receber assistência justamente de Arrascaeta.

continua após a publicidade

Depois daquele confronto, Lino também minimizou o episódio e afirmou que a reclamação aconteceu em um momento de irritação. O atacante disse que o grupo havia conversado e que o ambiente estava normal.

– Zero polêmica sobre isso. Às vezes o jogador está com vontade de fazer gol, melhor posicionado, com vontade de fazer gol... Eu estava de cabeça quente, mas a gente já se acertou como grupo e está unido para buscar o melhor para o Flamengo – declarou Lino após o jogo contra o Remo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.