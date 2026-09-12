IA crava placar para Flamengo x Corinthians no Brasileirão

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro chega ao confronto na liderança, com 54 pontos, enquanto o Corinthians aparece na parte intermediária da tabela, com 32 pontos.

A equipe do Lance! questionou o ChatGPT sobre uma projeção para o confronto, com destaque do jogo, placar e possível liderança no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Projeção para Flamengo e Corinthians

A previsão é de vitória do Flamengo por 3 a 0. Jogando em casa e atravessando um momento mais consistente, o Rubro-Negro deve controlar a partida e aproveitar as dificuldades defensivas do Corinthians. Samuel Lino é o jogador que tende a se destacar, seja pela movimentação pelos lados ou pela capacidade de aparecer na área. O atacante marcou cinco gols nos últimos seis jogos antes da partida contra o Del Valle e vive uma das melhores fases desde que chegou ao clube.

➡️IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

A tendência é que o Flamengo permaneça na liderança após a 27ª rodada. O Rubro-Negro começa a rodada com 54 pontos, apenas um à frente do Palmeiras, que tem 53. Como Palmeiras x São Paulo acontece no sábado, às 18h30, o resultado do Choque-Rei será conhecido antes da partida entre Flamengo e Corinthians, mas não afetará a tabela.

continua após a publicidade

Último encontro entre Flamengo e Corinthians terminou em empate por 1 a 0 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como chegam as equipes para o duelo no Brasileirão

Pelo Brasileirão, o Flamengo venceu o Remo por 1 a 0 na rodada anterior e, no meio de semana, bateu o Independiente del Valle por 2 a 0, em Quito, pela Libertadores. A equipe de Leonardo Jardim vem mostrando força ofensiva e eficiência, com Samuel Lino em boa fase, enquanto Bruno Henrique também chega embalado após marcar no Equador.

Do outro lado, o Corinthians chega pressionado após perder para a Chapecoense por 2 a 1 e acumular quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. A equipe de Fernando Diniz ainda terá pela frente o jogo de volta contra o Estudiantes pela Libertadores, o que pode influenciar na formação usada no Maracanã. Yuri Alberto, por exemplo, segue como dúvida após voltar a sentir uma lesão muscular na coxa esquerda.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.