O Santos está perto de reunir novamente três jogadores que fizeram parte da geração campeã da Copa América de 2019 pela Seleção Brasileira. Arthur, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho foram contratados ou encaminhados pelo Peixe nesta janela, com participação de Neymar nos bastidores para viabilizar as chegadas. Coutinho, porém, ainda aguarda o anúncio oficial do clube.

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Um dos motivos que motivaram o Neymar a dar uma ajudinha para a chegada dos experientes reforços no Santos é a chance de vencer a Copa Sul-Americana e, com isso, garantir vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores, iniciando o torneio na fase de grupos.

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O camisa 10 foi desfalque na Copa América de 2019 em razão de lesão, mas sabe que o trio pode ajudar, e muito, nesta reta final de temporada alvinegra. Restam apenas dois campeonatos ao Santos: Sul-Americana em que o time tem chances reais de título, já que venceu o jogo de ida das quartas de final sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, e o Brasileirão, em que o time tenta ganhar fôlego para subir na tabela de classificação.

Naquela ocasião, o título do Brasil foi conquistado no Maracanã após a vitória por 3 a 1 sobre o Peru, com um dos gols marcados por Everton Cebolinha - Gabriel Jesus e Richarlison também foram às redes. Pensando nisso, o Lance! reuniu os números do trio no torneio de 2019 e, também, nas temporadas por seus clubes.

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Copa América 2019 — Brasil

Everton Cebolinha

6 jogos (4 titular)

3 gols

1 assistência

85 mins p/ participar de gol

1.0 passe decisivo por jogo

0.0 grandes chances criadas por jogo

3.2 dribles certos por jogo (61% de acerto)

1.5 finalizações por jogo (0.8 no gol)

1.5 faltas sofridas por jogo

Arthur

5 jogos (5 titular)

0 gols

1 assistência

0.8 passes decisivos por jogo

90% de acerto no passe

84% de acerto no passe longo

2.2 desarmes por jogo

0.4 interceptações por jogo

5.2 bolas recuperadas por jogo

61% de eficiência nos duelos

1.8 faltas por jogo

0.2 cartões amarelos por jogo

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Philippe Coutinho

6 jogos (6 titular)

2 gols

1 assistência

206 mins p/ participar de gol

2.2 passes decisivos por jogo

0.3 grandes chances criadas por jogo

86% de acerto no passe

3.5 finalizações por jogo (0.7 no gol)

2.8 desarmes por jogo

4.2 bolas recuperadas por jogo

2.3 dribles certos por jogo (52% de acerto)

55% de eficiência nos duelos

*Os dados dos jogadores foram fornecidos pelo Sofascore

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Naquele ano de 2019, Cebolinha jogava pelo Grêmio e fez uma temporada muito relevante pelo time gaúcho. Foram 47 jogos, sendo 40 como titular (não considerando o Estadual), além de 16 gols e oito assistências.

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Já Arthur e Coutinho jogavam no Barcelona e também pela Seleção Brasileira. O primeiro atuou em 38 partidas em 2019, sendo 31 como titular. Ele marcou dois gols e distribuiu cinco assistências. Já Coutinho, entrou em campo 32 vezes pelo time catalão, sendo 23 como titular, além de seis gols e uma assistência.

No segundo semestre daquela temporada, Coutinho se transferiu ao Bayern de Munique. Lá, jogou 22 vezes, sendo 16 como titular, além de sete gols e sete assistências.

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Neymar e Coutinho durante Vasco x Santos (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)



