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Neymar promove reencontro da última geração campeã da Seleção no Santos

Neymar atuou nos bastidores do Santos para chegada de trio campeão nesta janela de transferências

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/09/2026 14:51
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Neymar durante o clássico entre Corinthians x Santos
Neymar atuou nos bastidores do Santos para chegada de trio nesta janela de transferências (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos está perto de reunir novamente três jogadores que fizeram parte da geração campeã da Copa América de 2019 pela Seleção Brasileira. Arthur, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho foram contratados ou encaminhados pelo Peixe nesta janela, com participação de Neymar nos bastidores para viabilizar as chegadas. Coutinho, porém, ainda aguarda o anúncio oficial do clube.

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Um dos motivos que motivaram o Neymar a dar uma ajudinha para a chegada dos experientes reforços no Santos é a chance de vencer a Copa Sul-Americana e, com isso, garantir vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores, iniciando o torneio na fase de grupos.

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O camisa 10 foi desfalque na Copa América de 2019 em razão de lesão, mas sabe que o trio pode ajudar, e muito, nesta reta final de temporada alvinegra. Restam apenas dois campeonatos ao Santos: Sul-Americana em que o time tem chances reais de título, já que venceu o jogo de ida das quartas de final sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, e o Brasileirão, em que o time tenta ganhar fôlego para subir na tabela de classificação.

Naquela ocasião, o título do Brasil foi conquistado no Maracanã após a vitória por 3 a 1 sobre o Peru, com um dos gols marcados por Everton Cebolinha - Gabriel Jesus e Richarlison também foram às redes. Pensando nisso, o Lance! reuniu os números do trio no torneio de 2019 e, também, nas temporadas por seus clubes.

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Copa América 2019 — Brasil

Everton Cebolinha
6 jogos (4 titular)
3 gols
1 assistência
85 mins p/ participar de gol
1.0 passe decisivo por jogo
0.0 grandes chances criadas por jogo
3.2 dribles certos por jogo (61% de acerto)
1.5 finalizações por jogo (0.8 no gol)
1.5 faltas sofridas por jogo

Arthur
5 jogos (5 titular)
0 gols
1 assistência
0.8 passes decisivos por jogo
90% de acerto no passe
84% de acerto no passe longo
2.2 desarmes por jogo
0.4 interceptações por jogo
5.2 bolas recuperadas por jogo
61% de eficiência nos duelos
1.8 faltas por jogo
0.2 cartões amarelos por jogo

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Philippe Coutinho
6 jogos (6 titular)
2 gols
1 assistência
206 mins p/ participar de gol
2.2 passes decisivos por jogo
0.3 grandes chances criadas por jogo
86% de acerto no passe
3.5 finalizações por jogo (0.7 no gol)
2.8 desarmes por jogo
4.2 bolas recuperadas por jogo
2.3 dribles certos por jogo (52% de acerto)
55% de eficiência nos duelos

*Os dados dos jogadores foram fornecidos pelo Sofascore

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Naquele ano de 2019, Cebolinha jogava pelo Grêmio e fez uma temporada muito relevante pelo time gaúcho. Foram 47 jogos, sendo 40 como titular (não considerando o Estadual), além de 16 gols e oito assistências.

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Arthur e Coutinho jogavam no Barcelona e também pela Seleção Brasileira. O primeiro atuou em 38 partidas em 2019, sendo 31 como titular. Ele marcou dois gols e distribuiu cinco assistências. Já Coutinho, entrou em campo 32 vezes pelo time catalão, sendo 23 como titular, além de seis gols e uma assistência.

No segundo semestre daquela temporada, Coutinho se transferiu ao Bayern de Munique. Lá, jogou 22 vezes, sendo 16 como titular, além de sete gols e sete assistências.

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➡️ Santos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

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Neymar e Coutinho em Vasco x Santos (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
Neymar e Coutinho durante Vasco x Santos (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)


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