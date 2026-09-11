Neymar promove reencontro da última geração campeã da Seleção no Santos
Neymar atuou nos bastidores do Santos para chegada de trio campeão nesta janela de transferências
O Santos está perto de reunir novamente três jogadores que fizeram parte da geração campeã da Copa América de 2019 pela Seleção Brasileira. Arthur, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho foram contratados ou encaminhados pelo Peixe nesta janela, com participação de Neymar nos bastidores para viabilizar as chegadas. Coutinho, porém, ainda aguarda o anúncio oficial do clube.
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Um dos motivos que motivaram o Neymar a dar uma ajudinha para a chegada dos experientes reforços no Santos é a chance de vencer a Copa Sul-Americana e, com isso, garantir vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores, iniciando o torneio na fase de grupos.
O camisa 10 foi desfalque na Copa América de 2019 em razão de lesão, mas sabe que o trio pode ajudar, e muito, nesta reta final de temporada alvinegra. Restam apenas dois campeonatos ao Santos: Sul-Americana em que o time tem chances reais de título, já que venceu o jogo de ida das quartas de final sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, e o Brasileirão, em que o time tenta ganhar fôlego para subir na tabela de classificação.
Naquela ocasião, o título do Brasil foi conquistado no Maracanã após a vitória por 3 a 1 sobre o Peru, com um dos gols marcados por Everton Cebolinha - Gabriel Jesus e Richarlison também foram às redes. Pensando nisso, o Lance! reuniu os números do trio no torneio de 2019 e, também, nas temporadas por seus clubes.
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Copa América 2019 — Brasil
Everton Cebolinha
6 jogos (4 titular)
3 gols
1 assistência
85 mins p/ participar de gol
1.0 passe decisivo por jogo
0.0 grandes chances criadas por jogo
3.2 dribles certos por jogo (61% de acerto)
1.5 finalizações por jogo (0.8 no gol)
1.5 faltas sofridas por jogo
Arthur
5 jogos (5 titular)
0 gols
1 assistência
0.8 passes decisivos por jogo
90% de acerto no passe
84% de acerto no passe longo
2.2 desarmes por jogo
0.4 interceptações por jogo
5.2 bolas recuperadas por jogo
61% de eficiência nos duelos
1.8 faltas por jogo
0.2 cartões amarelos por jogo
Philippe Coutinho
6 jogos (6 titular)
2 gols
1 assistência
206 mins p/ participar de gol
2.2 passes decisivos por jogo
0.3 grandes chances criadas por jogo
86% de acerto no passe
3.5 finalizações por jogo (0.7 no gol)
2.8 desarmes por jogo
4.2 bolas recuperadas por jogo
2.3 dribles certos por jogo (52% de acerto)
55% de eficiência nos duelos
*Os dados dos jogadores foram fornecidos pelo Sofascore
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Naquele ano de 2019, Cebolinha jogava pelo Grêmio e fez uma temporada muito relevante pelo time gaúcho. Foram 47 jogos, sendo 40 como titular (não considerando o Estadual), além de 16 gols e oito assistências.
Já Arthur e Coutinho jogavam no Barcelona e também pela Seleção Brasileira. O primeiro atuou em 38 partidas em 2019, sendo 31 como titular. Ele marcou dois gols e distribuiu cinco assistências. Já Coutinho, entrou em campo 32 vezes pelo time catalão, sendo 23 como titular, além de seis gols e uma assistência.
No segundo semestre daquela temporada, Coutinho se transferiu ao Bayern de Munique. Lá, jogou 22 vezes, sendo 16 como titular, além de sete gols e sete assistências.
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