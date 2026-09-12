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Corinthians empresta Lucas Molina para clube da Série B

Meia-atacante ainda pode assinar em definitivo após ao término do contrato

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
12/09/2026 12:17
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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani, da base (Foto: Divulgação)

O Corinthians acertou o empréstimo do meia-atacante Lucas Molina para o Avaí, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, por um ano. A informação foi publicada pela TMC e confirmada pelo Lance!.

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Os moldes da negociação consistem em um empréstimo gratuito, com a possibilidade de o Avaí acertar a contratação definitiva do jogador também sem custos. Caso isso aconteça, o clube catarinense ficará com 30% dos direitos econômicos de Lucas Molina, enquanto os outros 70% permanecerão com o Corinthians.

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Lucas Molina renovou recentemente seu contrato com o Corinthians, com vínculo válido até 31 de dezembro de 2028. O jogadores está no clube desde os cinco anos.

Lucas Molina e o presidente Osmar Stabile
Lucas Molina deixa o Corinthians após disputar 66 partidas na base (Foto: Divulgação/Corinthians)

Números pelo Corinthians

O meia-atacante deixa o Corinthians após disputar 66 partidas pelo clube desde 2023. Lucas Molina entrou em campo 26 vezes em 2023, 34 em 2024, três em 2025 e outras três em 2026. Ao todo, marcou dez gols.

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