Mirassol x Vitória: onde assistir, horário e escalações
Mirassol e Vitória se enfrentam pela 27° rodada do Brasileirão
Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 27ª rodada do Brasileirão. O time de São Paulo chega pressionado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro baiano busca ampliar a distância para o Z4. O confronto terá transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha do jogo
Como chegam as equipes
Mirassol e Vitória chegam embalados por vitórias na última rodada, mas vivem situações diferentes na tabela do Brasileirão. O time paulista ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento, e precisa do resultado para aumentar a distância para o Z4.
O Vitória aparece em 11º lugar, com 32 pontos, sete à frente da zona de rebaixamento. Após vencer o Grêmio por 1 a 0, a equipe baiana busca mais um resultado positivo para se afastar ainda mais da parte de baixo da classificação.
Confira as informações de Mirassol x Vitória
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 🆚 VITÓRIA
🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
📺 Onde assistir: Premiere
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
🟡🟢 MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Alex Muralha; Igor Formiga, Guilherme Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Wallisson e Neto Moura; Gustavo Mosquito, Eduardo e Alesson; Bruno Santos.
🔴⚫ VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateusinho, Cacá, Lucas Cândido e Jamerson; Vitor e Caíque; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê.
+ Consórcio Embracon: Conquiste seu Carro com parcelas que cabem no seu planejamento. Simule agora.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Onde Assistir
Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Vôlei
Brasil x Chile pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistirHá 2 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (12/09/2026)Há 5 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha neste sábado (12)Há 6 horas
Onde Assistir
Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão FemininoHá 17 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 18 horas
Mais LANCE!