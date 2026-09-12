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Mirassol x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Mirassol e Vitória se enfrentam pela 27° rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 11:00
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Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Vitória
Onde assistir ao vivo a partida entre Mirassol e Vitória pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 27ª rodada do Brasileirão. O time de São Paulo chega pressionado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro baiano busca ampliar a distância para o Z4. O confronto terá transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

MIR
VIT
Campeonato
Brasileirão Série A 2026
Data e Hora
13/09/2026, 16:00
Local
Estádio José Maria de Campos Maia - Mirassol, São Paulo
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

Mirassol e Vitória chegam embalados por vitórias na última rodada, mas vivem situações diferentes na tabela do Brasileirão. O time paulista ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento, e precisa do resultado para aumentar a distância para o Z4.

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O Vitória aparece em 11º lugar, com 32 pontos, sete à frente da zona de rebaixamento. Após vencer o Grêmio por 1 a 0, a equipe baiana busca mais um resultado positivo para se afastar ainda mais da parte de baixo da classificação.

Confira as informações de Mirassol x Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 🆚 VITÓRIA
🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
📺 Onde assistir: Premiere

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⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🟡🟢 MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Alex Muralha; Igor Formiga, Guilherme Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Wallisson e Neto Moura; Gustavo Mosquito, Eduardo e Alesson; Bruno Santos.

🔴⚫ VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Mateusinho, Cacá, Lucas Cândido e Jamerson; Vitor e Caíque; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê.

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Brasileirão Série A 2026 - Mirassol x Vitória
Onde assistir ao vivo a partida entre Mirassol e Vitória pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

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