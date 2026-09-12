Presidente do Palmeiras, Leila Pereira afirmou que não acredita na criação de uma liga de clubes no futebol brasileiro caso a iniciativa dependa exclusivamente da Liga Forte União (LFU), hoje Futebol Forte União (FFU), e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). A dirigente defendeu que a CBF assuma a organização do projeto e criticou a falta de união entre as equipes para chegar a um consenso.

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— Com relação à liga, a perspectiva que eu tenho é a seguinte: se a CBF não intermediar essa criação de liga, a minha perspectiva é nula. Nula. Esquece. Se depender da Libra, se depender da LFU, esquece — afirmou Leila, durante o Confut, encontro sobre gestão no futebol brasileiro realizado no Rio de Janeiro.

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Leila Pereira ao lado dos dirigentes antes de deixar a Libra (Foto: Divulgação)

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Leila diz não acreditar em união dos clubes

A presidente do Palmeiras relembrou o início de sua gestão e admitiu que, naquele momento, acreditava ser possível construir uma união entre os clubes brasileiros para a criação de uma liga.

— Quando eu entrei, no meu primeiro ano de mandato como presidente do Palmeiras, eu estava filosofando. Eu achava que seria possível a união dos clubes. Eu achei que fosse possível. Eu estava tão bobinha... — declarou.

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Para Leila, a dificuldade de articulação entre os clubes é o principal obstáculo para a criação de uma liga no Brasil. Segundo ela, não há perspectiva de que as equipes consigam chegar a um acordo por conta própria.

— Esquece. Se for esperar a união dos clubes no Brasil, esquece. Não vai existir liga nunca — disse.

Diante desse cenário, a mandatária defendeu que a CBF assuma a organização do processo e estabeleça as diretrizes para a criação da liga.

— Por isso eu acredito, sim, em uma liga em que a CBF organize toda essa estrutura. Porque, se depender da boa vontade de cada clube, não vai. Eu não acredito — afirmou.

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Palmeiras deixou a Libra

A decisão de deixar a Libra também está diretamente ligada à avaliação de Leila sobre o futuro da organização do futebol brasileiro. A presidente afirmou que o Palmeiras não pretende, neste momento, se vincular à Libra ou à LFU e prefere aguardar as diretrizes da CBF antes de definir sua posição em relação à criação de uma liga.

— Tanto é que eu saí da Libra. Hoje o Palmeiras não faz parte de nenhum grupo. Eu estou aguardando as diretrizes da CBF — completou.

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