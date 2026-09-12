Conforme a temporada do futebol brasileiro se aproxima da reta final e mais decisiva, o Flamengo mostra a importância do elenco robusto. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle na altitude de Quito, o Rubro-Negro chega mais confortável para dosar energia nos próximos compromissos: o duelo do Brasileirão com o Corinthians, no domingo (13), e a partida de volta da Libertadores contra os equatorianos, na quinta-feira (17), ambos no Maracanã.

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Nesse sentido, a equipe de Leonardo Jardim já sai à frente no enfrentamento com o Timão no fim de semana. O adversário encara a mesma situação, com confronto de vida ou morte da competição continental na quarta-feira (16). As diferenças são que o time paulista não chega em vantagem após empate por 1 a 1 com o Estudiantes na Argentina, nem tem o plantel tão recheado de opções. Assim, Fernando Diniz vive dilema sobre poupar ou não contra o líder do Brasileiro.

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— A gente vai esperar. Na sexta, os jogadores se reapresentam e vamos ver como eles estão. Na próxima quarta-feira, teremos um dos jogos mais importantes da história do clube, mas também temos um jogo muito importante no domingo contra o Flamengo, por conta da situação em que estamos na tabela. Queremos acabar com a falta de pontuação no Campeonato Brasileiro. Vamos quebrar a cabeça e decidir o melhor para esse jogo contra o Flamengo — admitiu o técnico.

A situação do Flamengo seria mais desafiadora se não tivesse saído do Equador com excelente resultado, é verdade, mas o treinador português colhe os frutos de um elenco que possibilita selecionar os jogadores de acordo com as características de cada duelo.

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Um exemplo foi a escalação de Bruno Henrique como centroavante contra o Del Valle, de forma a explorar os contra-ataques e ter mais energia sem a bola, decisão recompensada com o gol do ídolo rubro-negro. Na sequência, Jardim ainda ganha Pedro mais descansado para atuar nas duas próximas apresentações, nas quais o time carioca deve ter atuações de domínio da posse no Maracanã.

Escolha de Leonardo Jardim para jogo difícil na altitude, Bruno Henrique abriu o placar para o Flamengo (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

Outro craque que começou o confronto da Libertadores no banco de reservas foi Lucas Paquetá, mais um apto para iniciar os próximos duelos, seja como camisa 10, na vaga de Arrascaeta, ou como segundo volante, preservando Pulgar ou Jorginho.

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Assim como Filipe Luís em 2025, Jardim se beneficia do revezamento na lateral-direita, no qual raramente os concorrentes de função são titulares três vezes consecutivas. O treinador pode escolher o embate em que os atributos de velocidade e participação ofensiva de Emerson Royal sejam mais importantes e escalar Varela na outra partida, sem cair o nível.

Por mais que o Flamengo tenha contratado mais dois atacantes, Anthony Valencia e Joaquín Freitas, também celebra o retorno de Gonzalo Plata, um atleta mais adaptado à forma de jogo rubro-negra e entrosado com os companheiros. O equatoriano pode substituir Carrascal em um dos compromissos da semana, também sem queda brusca de desempenho. Outra opção é Luiz Araújo.

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Em contraste, o time da Gávea ainda tem um grupo de jogadores "sobrecarregados". A começar pela dupla de zaga de xarás, uma vez que Danilo e Vitão não têm repetido o nível dos titulares. No entanto, especialmente Léo Pereira, privilegiado fisicamente, parece aguentar sequências de partidas sem maiores problemas.

O cenário é parecido para Ayrton Lucas e Samuel Lino, dois atletas que também lidam positivamente com o calendário extenuante. O lateral-esquerdo foi escalado nos últimos nove jogos, devido à lesão de Alex Sandro. Já o atacante não é poupado há seis confrontos, pois vive fase brilhante e dificilmente seria substituído à altura por outra alternativa do elenco. Talvez a dupla que ocupa o lado esquerdo represente o maior ponto de atenção de Jardim no último trimestre.

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Samuel Lino foi titular do Flamengo e deu mais uma assistência contra o Independiente del Valle (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

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Flamengo tem respiro no calendário

Após a maratona em intervalo curto a caminho, que inclui também partida contra o RB Bragantino, o Rubro-Negro ganhará um tempo importante: 17 dias sem jogos durante a Data Fifa. Isso não significa, claro, que todos os jogadores do elenco poderão descansar. Atletas como Pedro e Samuel Lino, por exemplo, foram convocados.

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